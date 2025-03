Algunos Amazon Echo en EEUU escondían una opción fantástica para la privacidad. La llegada de Alexa+ hará que desaparezca

En los últimos tiempos Amazon lanzó tres modelos de su familia Echo con una opción interesante que eso sí, solo estaba disponible en EEUU y en inglés: procesamiento local de las grabaciones de voz. Eso evitaba que los usuarios tuvieran que enviar esas grabaciones a la nube de Amazon y suponía una mejora interesante en materia de privacidad. Esa opción pronto dejará de estar disponible.

Menos privacidad. Los productos que permitían dicha característica, explican en The Verge, eran los Echo Dot (4ª Generación), Echo Show 10, y Echo Show 15. A partir del próximo 28 de marzo, esos dispositivos de la familia Amazon Echo dejarán de poder procesar el audio de forma local en el propio dispositivo. Así, todos los clips de audio acabarán transferidos a sus servidores para ser procesados en su infraestructura en la nube.

La IA como excusa. En Ars Technica indican cómo Amazon ha explicado en un correo a esta publicación que el cambio se debe al nuevo uso de modelos de IA en Alexa+. En concreto, aseguran,

Al seguir ampliando las capacidades de Alexa con funciones de IA generativa que dependen de la potencia de procesamiento de la nube segura de Amazon, hemos decidido dejar de dar soporte a esta función.

Alexa+ a la vista. Tras esta decisión está el lanzamiento de Alexa+, la nueva versión de este asistente de voz que ahora estará potenciado por modelos de IA. Para procesar esos modelos, no obstante, se necesita la potencia de la nube de Amazon, lo que según la empresa hace imposible que las peticiones se procesen en local como sucedía hasta ahora.

Reconocimiento de voz. El nuevo sistema de IA que gobernará estos dispositivos contará además con opciones más avanzadas para reconocer la voz de quién lo está usando y poder así responder de forma más precisa y contextual, algo que la empresa denomina Voice ID. Esta característica obliga a Amazon a eliminar la función de privacidad que antes sí estaba presente, aunque de forma muy limitada: es probable que muchos usuarios de estos modelos ni siquiera supieran que dicha característica de privacidad estaba disponible.

Da igual que no quieras IA en tu Echo. Los usuarios de esos dispositivos no podrán evitar ese envío de clips de audio aunque no vayan a usar Alexa+: Amazon también enviará esos audios incluso si no utilizan dicho servicio con IA. El servicio Alexa+ basado en modelos de IA estará incluido en la suscripción Amazon Prime.

Otra condena para la privacidad. Aparte de esa opción especial, los dispositivos de la familia Amazon Echo permiten controlar ciertas opciones de privacidad como el tiempo que las grabaciones estaban almacenadas si llegan a sus servidores.

Polémicas del pasado. En abril de 2019 se desveló cómo empleados de Amazon escuchaban las grabaciones con la excusa de mejorar el servicio. Aquello hizo que saltara la polémica y de hecho ya tuvieron problemas con las suspicacias sobre la privacidad cuando Alexa comenzó a estar disponible en español.

Amazon promete proteger esos datos. En ese correo a Ars Technica Amazon también aseguró que "las peticiones de voz de Alexa siempre se envían cifradas a la nube de seguridad de Amazon, que fue diseñada con capas de protecciones de seguridad para mantener segura la información de los clientes". Además señalan que seguirá habiendo diversos controles para afinar esa forma de gestionar los datos de los usuarios.

