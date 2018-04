Leap Motion dice tener unas gafas estilo 'HoloLens' de sólo 100 dólares para "vivir" la realidad aumentada

Leap Motion es una de esas compañías veteranas en el segmento de realidad virtual y aumentada, quienes gracias a sus desarrollos han sido percibidos como adelantados a su época. Sin embargo, siempre se han mantenido fiel su filosofía de que ellos no diseñan hardware y todos sus esfuerzos son hacia el software.

Pues sin traicionar esta filosofía, Leap Motion está presentando el diseño y las bases de un casco de realidad aumentada muy al estilo HoloLens de Microsoft, la diferencia es que ellos no lo van a fabricar ya que será open source para que cualquiera pueda fabricarlo. Pero lo más interesante es que aseguran que bajo una producción masiva, dicho casco podría tener un precio de menos de 100 dólares.

Leap Motion está presentando 'Project North Star', un ambicioso proyecto con el que buscan desarrollar y hacer crecer su plataforma de realidad aumentada, la cual se basa en su sistema de seguimiento de manos que a día de hoy es único en su tipo. De hecho, hace unos días se hizo viral un vídeo de un supuesto wearable invisible para realidad aumentada, y hoy sabemos que esto que vimos era parte de este nuevo proyecto.

'Project North Star' incluye el diseño de un casco de realidad aumentada con especificaciones de hardware y software bajo una licencia open source que será lanzada la siguiente semana. Lo que busca Leap Motion con esto es impulsar el mercado de la realidad aumentada sin depender de unos cuantos fabricantes, ya que cualquiera podrá descargar la información y experimentar con esta tecnología sin tener que pagar por una licencia.

Pero ojo, el referirse a un casco AR de 100 dólares no significa que sea algo con especificaciones discretas, al contrario, Leap Motion nos habla de un casco equipado con uno de sus sensores que permiten el seguimiento y movimiento de las manos, incluido los dedos. Además, se contaría con dos pantallas de 3,5 pulgadas con una resolución de 1600 x 1440 píxeles a 120 fps cada una, una para cada ojo.

Leap Motion dice que el casco ofrecería un campo de visión de 95 grados verticales y 70 grados horizontales, es decir, un campo más grande que la mayoría de los sistemas de realidad aumentada que existen hoy día. El sensor Leap Motion se colocaría sobre los ojos y rastrearía el movimiento de la mano a través de un campo de visión de alrededor de 180 grados horizontal y vertical, según la compañía.

La compañía hace hincapié que toda esta tecnología estará disponible para cualquier usuario o compañía, incluso dicen que su sensor de rastreo de manos se podrá utilizar en sistemas como HoloLens, Oculus o HTC, siempre y cuando las compañías estén interesadas. Keiichi Matsuda, vicepresidente de diseño de Leap Motion, ha sido quien ha estado mostrando las capacidades de esta nueva plataforma desde hace varios días a través de un prototipo, y sin duda tiene muy buena pinta.

