Las grandes bandas de rock han encontrado cómo alargar su retirada indefinidamente: con avatares digitales

Hay grupos cuyas giras de retirada parecen eternas. KISS es uno de ellos. Tras más de cuatro años dando conciertos por todo el mundo con su 'End of the Road Tour', la mítica banda de rock dio su último concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. El final para Paul Stanley y Gene Simmons en lo alto de los escenarios, pero no el final para el grupo de música.

"Una nueva era". La sorpresa para los asistentes estaba en el anuncio de una nueva etapa para la banda. KISS no iba a desaparecer así como así. Durante su último concierto mostraron en pantalla un mensaje con las palabras de "una nueva era comienza ahora".

Y dieron paso a un vídeo donde se muestra la creación de avatares digitales de los propios músicos. Unos avatares digitales que podrán sustituir a los componentes a partir de ahora.

Tres conciertos en tres ciudades al mismo tiempo. Es una de las posibilidades que pone encima de la mesa Per Sundin, CEO de Pophouse Entertainment. Se trata de la empresa sueca detrás de Industrial Light & Magic, responsables de crear estos avatares digitales.

Saben bien lo que hacen, pues no solo han creado estos avatares para KISS, sino que están detrás del espectáculo Abba Voyage. La tecnología digital puesta al servicio de las grandes bandas de música.

Eternamente jóvenes. "La banda merece seguir viva porque es más grande que nosotros", asegura Paul Stanley, vocalista y cofundador de KISS. "Podemos ser eternamente jóvenes e icónicos al alcanzar lugares que nunca habíamos soñados", expone Gene Simmons.

En el momento en el que la edad ya no les permite seguir realizando sus explosivos shows, los avatares digitales les permiten crear otro tipo de espectáculos. "Paul podrá saltar más alto que nunca", ironiza Simmons.

Un negocio muy lucrativo. Los aficionados al pop y Japón recordarán el fenómeno Hatsune Miku, una estrella del pop digital que daba todo tipo de conciertos. O al grupo Gorillaz, la banda virtual más grande del mundo. Otro ejemplo es ABBA, que según Bloomberg está generando unos dos millones de dólares cada semana.

Una cantidad que quizás se quede corta con lo generado por KISS con su último tour, más de 250 millones de dólares, pero que supone una cifra suficiente grande como para seguir alargando la historia de la banda.

En Xataka | La reventa de entradas por internet es un dolor de cabeza para los artistas. Rammstein ha decidido pasar a la acción