Siete horas para limpiar un rack y poder volverlo a utilizar: el antes y el después de un servidor ensuciado por el humo de un incendio

Tres semanas después de sufrir un gran incendio en su data center de Estrasbugo, OVH intenta volver a la normalidad tomando diversas medidas, como montar 10.000 servidores en dos semanas.

Además, la compañía está contando cómo está limpiando los servidores para eliminar los residuos de humo antes de reiniciarlos.

Cien personas limpiando servidores

A través de la cuenta en Twitter del fundador y presidente de OVH, Octave Klaba, podemos ver cómo está trabajando el equipo de limpieza de la compañía, compuesto por un centenar de personas. La mayoría de ellas (80) están en SBG3, uno de los principales módulos del data center.

Según explica Klaba, todos los servidores deben limpiarse antes de volver a reiniciarlos. Si el domingo por la tarde el equipo de limpieza tardaba en limpiar un bastidor cerca de siete horas, la compañía ha ido reduciendo esos plazos. Según OVH, ahora se limpian un total de tres racks al día.

El CEO de OVH asegura que los servidores Bare Metal Cloud del módulo SBG1 que son recuperables se están limpiando para su reinstalación en los módulos SBG3 y SBG4. Se calcula que el 90 por ciento de los servicios de Bare Metal Cloud (VPS) de SBG3 están ya disponibles para los clientes nuevamente (el 100% de los servidores Bare Metal de SBG4 ya lo están).

En cuanto a SBG1, cabe recordar que fue el segundo bloque más afectado por el incendio (el SBG2 quedó completamente destruido). Por eso, los plazos para los servidores del centro de datos SBG1 son más amplios. Se espera que algunos se queden en Estrasburgo y pasen a estar ubicados en SBG4, mientras que otros se destinarán a otros centros de datos de OVH.

Subir los servidores por las escaleras

El CEO de OVH asegura que están tardando más de lo previsto en realizar todas estas operaciones. Entre algunas de las causas está no solo el asegurarse de que no quedan restos de posibles materiales corrosivos en los servidores, sino el hecho de que, por ejemplo, el ascensor del SBG3 no funciona, por lo que deben subir los servidores por las escaleras.

Además, el CEO de la compañía tampoco ha querido desvelar qué producto se está utilizando para limpiar los servidores, asegurando que ni él mismo lo sabe. “La compañía que está haciendo este trabajo mantiene el secreto de qué están utilizando”, asegura.