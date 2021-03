Millones de páginas caídas por el incendio en OVH y un gran reto: montar 10.000 servidores en dos semanas

El incendio del data center del proveedor de hosting y servicios cloud OVH en Estrasburgo está tomando dimensiones importantes: millones de páginas web caídas, especialmente en países como Francia o Italia, servicios que se han quedado en fuera de juego, datos que se han perdido y que no podrán recuperarse…

Aunque la buena noticia es que no hay que lamentar daños personales, el fuego ha calcinado por completo uno de los cuatro bloques del CPD (el SBG2), ha dañado seriamente otro de ellos y se teme por las consecuencias que pueden padecer los otros dos.

Octave Klaba, el fundador de OVH, lleva desde que se inició el fuego informando en su cuenta de Twitter de todas las novedades sobre el incidente, Según Klaba, el de ayer ha sido “el peor día de los últimos 22 años y no hay palabras suficientes para expresar lo triste que estoy”.

Many thanks for all the empathy messages you sent us today ! I want to thank the teams who have been working all night/day.



It’s been the worst day for the last 22y and there is no word strong enough to say how sorry I feel today.



We keep working hard to restart SBG1/3/4 asap! — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

Los planes de OVH para restablecer el servicio

Este mismo responsable ha asegurado que los planes de OVH son reiniciar los módulos SBG1 y SBG4 así como toda la red el lunes 15 de marzo. Cabe señalar que en el SBG1 la red no se vio afectada, pero cuatro estancias quedaron destruidas mientras que otras ocho se salvaron.

Mientras, el bloque SBG3 deberá esperar al viernes 19 de marzo. El SBG2 es el que ha ardido por completo.

Según sus datos, esto supondrá añadir 10.000 nuevos servidores en las próximas tres o cuatro semanas.

En los planes de la compañía para las próximas dos semanas está la reconstrucción de 20KV para el módulo SBG3, de otros 240 V en SBG1 y SBG4 así como comprobar el funcionamiento de la red y la fibra, tanto a Paris como a Frankfurt.

Gobiernos y criptomonedas, afectados

Este incendio está conllevando que muchas páginas web y servicios se hayan quedado fuera de servicio. Según los datos de Netcraft recopilados por Reuters, un total de 3,5 millones de páginas web se han visto afectadas por este incendio, entre las que se encontrarían el gobierno francés, el Centro Pompidou y el intercambio de criptomonedas Deribit.

Solo en Francia, se calcula que el 2% de las páginas web con dominio .fr se han visto afectadas por este incendio.

Uno de los plug-ins más populares de WordPress, Rocket, también confirmaba que su servicio se había visto parcialmente afectado y que estaban buscando una solución

⚠️Our hosting provider faced a major incident a few hours ago: a fire was declared in one of their DataCenter. Our website is impacted and we're currently working on a solution. We'll keep you informed. — WP Rocket ™ (@wp_rocket) March 10, 2021

Aunque a estas horas ya está resuelto, también Imagify se veía impactada por este incidencia.

Como vemos, algunos de los clientes han conseguido restablecer el servicio y volver a operar. Sin embargo, otros han corrido menos suerte. Es el caso, por ejemplo, de la compañía de videojuegos Rust, quien ayer confirmaba no solo ser una de las compañías afectadas, sino que algunos de los datos que se perdieron en el incendio serán imposibles de recuperar.

Update:

We've confirmed a total loss of the affected EU servers during the OVH data centre fire. We're now exploring replacing the affected servers.



Data will be unable to be restored. — Rust (@playrust) March 10, 2021

Algunas empresas también han mostrado el impacto que este incendio ha tenido en el rendimiento de sus servicios. Es el caso de NetBlocks, que no solo detalla que también algunos de sus datos se han visto afectados, sino que en la gráfica muestra cómo sus operaciones han visto una merma en el rendimiento que roza el 25% de impacto.

Network data show Europe's largest cloud provider OVH partially offline 21 hours after fire broke out at its datacenters in Strasbourg #France.



The incident knocked out services and led to data loss for some. Engineers are working around the clock to restore service.#OVHFire🔥 pic.twitter.com/KMcxsh9Rhk — NetBlocks (@netblocks) March 10, 2021

Así están los servicios de OVH

Cabe señalar que la mayoría de los servicios de OVH se han visto de una manera u otro afectados por este incendio. En una página web se puede hacer un seguimiento de cómo están cada uno de ellos: páginas web, nombres de dominio, cloud dedicadas, Kubernetes, bases de datos y servicios cloud están completamente caídos.

Mientras, correos electrónicos y otros servicios gratuitos estarían funcionando con normalidad.