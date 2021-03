El incendio del principal data center de OVH pone de relieve la importancia de tener un plan de recuperación ante desastre

El proveedor cloud europeo OVH está teniendo que hacer frente a un incendio en su centro de datos de Estrasburgo, lo que está afectando a todas las empresas que tenían allí alojadas algunos de sus servicios, como páginas web.

La compañía no tiene que lamentar daños personales pero su primera recomendación a los clientes era que ejecutaran su plan de recuperación ante desastres.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.