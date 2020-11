Microsoft Teams ataca a Zoom con videollamadas gratuitas de 24 horas con hasta 300 asistentes

Si Zoom ganó mucha popularidad por permitir videollamadas gratuitas, Microsoft ha decidido copiar esta estrategia para intentar conseguir que más usuarios de Zoom se pasen a Teams. La compañía ha habilitado una nueva opción que permite realizar videollamadas durante todo el día de forma gratuita cuando se usa en versión navegador.

Además, no será necesario tener una cuenta de Microsoft ni la propia aplicación Microsoft Teams instalada para unirse a las llamadas, ya que bastará usar un navegador web. Microsoft Teams permitirá que se reúnan hasta 49 personas y se podrán ver o en modo galería o con la función Modo Juntos (que coloca a todos los participantes uno al lado del otro en un entorno virtual).

Para organizar reuniones, basta con visitar la nueva web de Microsoft Teams e iniciar sesión. Una vez que se ha creado una reunión de video, se puede compartir el enlace con amigos y familiares, quienes podrán unirse a través de la web de forma gratuita sin necesidad de tener una cuenta de Microsoft.

Las llamadas gratuitas de Zoom están limitadas a 40 minutos antes de cortarse la conexión. Google Meet también permite algunas videollamadas gratuitas (con un límite de 60 minutos), al igual que Cisco Webex (cuyo límite está en los 50 minutos).

Estados Unidos vivirá esta semana el Día de Acción de Gracias, en el que tradicionalmente las familias de Estados Unidos se reúnen. Este año, y con motivo de la pandemia, la recomendación de las autoridades es que, en la medida de lo posible, se eviten estas reuniones y desplazamientos.

Esto ha hecho que Zoom, por ejemplo, vaya a permitir que las llamadas gratuitas no se limiten a los 40 minutos, aunque es una opción que está limitada en el tiempo.

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don't get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG