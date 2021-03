LinkedIn se deja seducir por los influencers: lanza un modo creador para posicionar mejor a los líderes de opinión de la red

LinkedIn quiere potenciar la actividad de los influencers de su plataforma. La red social para profesionales ha anunciado la incorporación de una función denominada ‘modo creador’ que permitirá a los usuarios que la activen modificar la configuración de sus perfiles para orientarlos más a la difusión de sus publicaciones y a aumentar la visibilidad de su actividad diaria a costa, eso sí, de reducir la de su trayectoria laboral.

Al activar el ‘modo creador’, LinkedIn resalta las pestañas ‘Actividad’ y ‘Destacados’ del perfil sobre el extracto ‘Acerca de’, el espacio que la red social brinda a los profesionales para que se describan a sí mismos a modo de carta de presentación. También permite la colocación de hashtags bajo el título del empleo actual, para que tanto otras personas como los algoritmos de la plataforma sepan sobre qué temas suele escribir.

Asimismo, al activar el ‘modo creador’ se resaltará el botón seguir en la cabecera del perfil, en lugar del de conectar de los usuarios normales. La opción de seguir no es nueva en LinkedIn, pero hasta ahora había que buscarla en el menú desplegable que aparecía junto al botón de conectar.

Con la incorporación de este modo para creadores, LinkedIn se acerca un paso más a los formatos y las dinámicas de las redes sociales convencionales, después de que el pasado mes de septiembre anunciase que incluiría Stories entre las opciones de publicación de su plataforma.

Y no se quedará ahí, puesto que también planea sumarse a la larga lista de competidores de Clubhouse y desarrollar su propia función de audio, como ya están haciendo Facebook o Twitter, según ha adelantado Techcrunch. Aunque, en este caso, LinkedIn sí quiere seguir en su línea de negocio tradicional, ya que ha especificado que orientará esta nueva herramienta al ámbito profesional. Hay que subrayar que esta opción de audio aún no ha sido confirmada de forma oficial por LinkedIn y que no se encuentra entre las nuevas funciones anunciadas por la compañía.

Novedades para profesionales

A pesar de esas incursiones en funciones más propias de las redes sociales orientadas al entretenimiento, LinkedIn no se olvida de su público principal y también ha anunciado nuevas herramientas puramente profesionales.

Así, ha informado de que lanzará una página de servicios para ayudar a los autónomos presentes en su plataforma a encontrar nuevos clientes. Esta hoja de servicios estará vinculada al perfil del profesional y en ella podrá enumerar todos los trabajos que puede realizar.

LinkedIn ha explicado que en los próximos meses añadirá herramientas de gestión de proyectos para optimizar la relación entre los profesionales independientes que creen estas páginas de servicios y los usuarios que los contraten. Asimismo, ha informado de que en esta hoja será posible visualizar la puntuación y las reseñas que clientes anteriores han dejado al autónomo.

Otra de las funciones para profesionales que ha añadido es la posibilidad de añadir un vídeo corto al perfil del usuario, a modo de videocurrículo, denominado Cover Story. LinkedIn asegura que esta herramienta permitirá mostrar habilidades sociales adicionales a los responsables de recursos humanos para mejorar las posibilidades de contratación del candidato que se postule a través de la red social.

LinkedIn ha informado de que todas las nuevas funciones estarán disponibles a partir de esta semana, aunque en España aún no se pueden activar, según ha podido comprobar Xataka.