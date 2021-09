La Comunidad Valenciana, primera CCAA en potenciar la semana laboral de cuatro días: lanzará un programa de ayudas dotado con 10 millones de euros

La Comunidad Valenciana va camino de convertirse en la primera comunidad autónoma en promover medidas para incentivar la extensión de la semana laboral de cuatro días. Según adelanta el diario El Independiente, la Generalitat prepara un proyecto que lanzará en los próximos meses, y que dotará con un presupuesto de 10 millones de euros, para que las empresas que lo deseen puedan probar esta jornada laboral sin temer por una posible reducción de ingresos derivada de una menor productividad.

La idea del Gobierno valenciano es que las empresas consigan el mismo rendimiento que tienen ahora con una semana laboral de cuatro días, pero el Ejecutivo entiende que para ello hace falta un periodo de transición que esta subvención facilitará. Así, las compañías que se inscriban en este proyecto recibirán una compensación completa del día de menos durante el primer año, del 50% el segundo, y del 25% el tercero.

Con este plan, además, la Generalitat pretende disminuir el desempleo en la Comunidad, ya que prevé que las empresas contraten a más empleados con el dinero de la subvención para cubrir el hueco que dejan los trabajadores que pasen a la semana laboral de cuatro días.

Para recibir el dinero de estas ayudas, el Gobierno subraya que las empresas deben cumplir con dos requisitos ineludibles: no rebajar el sueldo de los empleados que se acojan a la nueva semana laboral y no repartir las horas del quinto día en las cuatro jornadas restantes. Por lo tanto, estos profesionales no podrán trabajar más de 32 horas a la semana.

Para asegurarse de que estos requisitos se cumplen durante los tres años en los que estarán vigentes las ayudas, el Gobierno valenciano controlará a las empresas y hará una evaluación de los resultados en cada caso.

Hacia la reducción del horario laboral

La semana laboral de cuatro días cada vez está más presente en el debate público. Más País, el partido encabezado por Iñigo Errejón, ya propuso al Gobierno de Pedro Sánchez que incluyese una partida para potenciar esta reducción del horario de trabajo en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, sin éxito, y el diario El Confidencial informaba en julio de que el antiguo miembro de Podemos ya habría conseguido el compromiso del Ejecutivo español para que los Presupuestos Generales de 2022 incorporen 50 millones de euros destinados a un proyecto piloto parecido al valenciano.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana, por su parte, ya había incluido una partida para este mismo fin en sus presupuestos de 2021, pero los representantes del Ejecutivo han explicado a El Independiente que, al tratarse de una iniciativa que no se ha llevado a cabo antes, no han podido ir tan rápido como les habría gustado. Para este año, el fondo estaba dotado con cuatro millones de euros, los cuales formarán parte de los 10 millones del presupuesto del proyecto para 2022.

Más allá de este tipo de iniciativas estatales, el sector privado también está probando la semana laboral de cuatro días, aunque de momento de forma tímida. El pasado mes de junio supimos que Telefónica se iba a convertir en la primera gran empresa española en ofrecer esta reducción a sus empleados mediante un proyecto piloto. Sin embargo, en este caso el gran inconveniente es que los trabajadores que decidiesen acogerse a esta medida tendrían que aceptar una disminución de salario proporcional a las horas que dejarían de trabajar.

Otra empresa española, en este caso la jienense Software del Sol, ya abordó este cambio hace casi dos años y sin tocar el sueldo de sus trabajadores. El cambio supuso que los andaluces pasaron a trabajar 36 horas a la semana en invierno y 28 en verano, y los resultados están siendo positivos: el absentismo se ha reducido un 28% con respecto a 2019, la facturación, pese a Covid, ha crecido un 20%, y las encuestas de satisfacción al cliente y de clima laboral han mejorado, según explicó la compañía a Xataka.

Y otras empresas, como Good Rebels, anunciaron poco después de Telefónica que también iban a probar a reducir su semana laboral mediante un proyecto piloto.