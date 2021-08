150 desarrolladores despedidos por "improductivos" después de que un algoritmo analizara su actividad en Jira, Gmail y otras herramientas: el caso de Xsolla

“El equipo de big data de la empresa ha analizado tu actividad en Jira, Confluence, Gmail, chats, documentos, paneles y te etiquetó como empleado poco comprometido e improductivo. En otras palabras, no siempre estabas presentes en el lugar de trabajo cuando lo hacías de forma remota”.

Esto que acabas de leer es parte de un mensaje de correo electrónico que han recibido 150 empleados de la empresa rusa Xsolla (de un total de 500) y con el que han sido despedidos, justificando dicha decisión por el análisis efectuado con Inteligencia Artificial.

Por qué se ha usado la IA

La carta está firmada por el CEO y fundador de la compañía, Aleksandr Agapitov, en la que también se ofrece a ayudar a los empleados despedidos a encontrar un nuevo puesto de trabajo, “donde podrá ganar más y trabajar aún menos”. Incluso se ofrece a hacer recomendaciones a los empleados despedidos en caso de la necesiten.

No obstante, desde la empresa han aclarado a Forbes Rusia que es probable que unas 60 personas se queden después de hablar con sus responsables más directos.

Los despidos afectan principalmente a los empleados de Xsolla con sede en Perm (Rusia), pero no se descarta que también haya habido alguno en EE.UU. La empresa asegura que los despidos masivos se deben a que ha dejado de tener un crecimiento del 40%.

Agapitov ha justificado no solo el envío de esta carta, sino el empleo de la Inteligencia Artificial para tomar estas decisiones. “Queremos que todos nuestros empleados piensen diariamente en cómo sus acciones y decisiones afectan el destino y el éxito de la empresa porque tenemos metas muy ambiciosas para los próximos años; es uno de los valores de Xsolla y se refleja en todo, desde los estándares operativos hasta el sistema de compensación”, explica.

Los datos que se han tenido en cuenta

Los responsables de la compañía aseguran que se tomó la decisión de a quién despedir de acuerdo con aquellos que tenían las métricas de desempeño más bajas.

El CEO ha explicado que los datos sobre la base de los cuales se seleccionaron 147 empleados se recibieron de su "Wikipedia interna": el sistema Confluence de Atlassian y el administrador de tareas.

“En Confluence, compartimos nuestros conocimientos, planes e ideas. Y hay personas que no están interesadas en nuestros planes e ideas, y en principio es imposible comunicarse con ellos, ya que todos trabajamos de forma remota y usamos estos servicios para la comunicación, pero no es así”, explica Agapitov.

Los despidos afectaron principalmente a los empleados de base, no a los altos directivos, cuya eficiencia el CEO no cuestiona. Además, al analizar el desempeño de los empleados, no se tuvo en cuenta el tiempo dedicado a Git \ IDE.

De hecho, asegura que “exigimos mucho y damos mucho a cambio”, algo que no solo es “un intercambio justo” sino “parte de nuestra cultura y está claramente articulado desde el primer día de trabajo en la empresa”.

En una web de empleo rusa, Xsolla asegura que organizan la jornada laboral “teniendo en cuenta los sprints y el trabajo en equipo, nosotros mismos decidimos a qué hora empieza y termina el trabajo. Los resultados son importantes para nosotros, no las horas que pasamos en la oficina. Y también apreciamos la dinámica y la falta de burocracia en nuestro trabajo”.

¿Espionaje o uso justificado?

Sin embargo, tato de forma interna como externa han surgido criticas por lo que se considera un espionaje a sus empleados. Aunque se pueden utliizar herramientas tecnológicas para el control y despido del empleado, en nuestro país el uso de herramientas para este tipo de actividad está regulado.

En opinión del CEO de Xsolla, una de las ventajas de trabajar de forma remota es que todas las acciones de los usuarios están digitalizadas. “Dado que nuestros programas nos permiten extraer una gran cantidad de datos, podemos entender la pasión de las personas, su interés por el futuro de la empresa, cómo pasan su tiempo de trabajo, etc.".

Según el CEO, con estos datos en la mano, la empresa puede saber qué empleados son más activas, interactúan y se reúnen más y quienes no.

Qué es Xsolla

Agapitov lanzó XSolla en 2005, una empresa que desarrolla soluciones de pago y facturación para desarrolladores y editores de videojuegos. Los ingresos de XSolla en 2020 ascendieron a 67 millones de dólares, con unos beneficios de 33 millones. Goldman Sachs agregó a Xsolla a la lista de las 12 mayores empresas mundiales de Internet con fundadores rusos.

Cabe recordar que, en nuestro país, la recientemente aprobada Ley Rider exige a las empresas compartir los algoritmos para saber a qué trayecto envían a cada rider.