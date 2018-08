Amazon "esconde" los productos que compran los usuarios de Yahoo! Mail porque Yahoo! escanea esos correos

En 2018 hay quien sigue escaneando nuestros correos electrónicos para ceder esa información a los anunciantes. Curiosamente no es Google a la que se ha descubierto haciéndolo —anunció que abandonaba tales procesos en verano de 2017—, sino Yahoo!, que realiza ese análisis para extraer datos de los consumidores que sean útiles para los anunciantes.

Los responsables de Oath, la empresa matriz de Yahoo!, explicaban en el WSJ que solo escanea correos promocionales que provienen de tiendas y comercios de todo tipo, y que los usuarios tienen la capacidad de deshabilitar esos procesos.

Ese escaneo de correos vuelve a detonar el debate sobre la invasión a la privacidad, y de hecho algunas empresas han tomado cartas en el asunto. Amazon, por ejemplo, ya no envía a sus clientes con cuenta de correo en Yahoo! el recibo con la lista de productos comprados en el servicio para evitar que Yahoo! pueda acceder a esa información.

Tasty nugget here: Amazon stopped sending customers itemized receipts because it didn't want Yahoo finding out what people were buying by sorting through their email. Good work from @dmac1 @bysarahkrouse and @keachhagey https://t.co/cXuOqKaCx1