Worldcoin se enfrenta a un nuevo desafío en Kenia: ahora un comité parlamentario pide suspender el proyecto de Sam Altman

Han pasado poco más de dos meses desde que Sam Altman lanzara Worldcoin. Desde ese entonces, más de dos millones de personas se han registrado en el sistema. Para hacerlo, han escaneando su iris en alguno de los Orbs metálicos repartidos en una veintena de países, confiando así sus datos biométricos.

Altman, que también es líder de la compañía de inteligencia artificial (IA) OpenAI, asegura que el proyecto busca “poner en marcha una red global financiera y de identidad basada en pruebas de humanidad”. Este ambicioso objetivo, no obstante, se ha topado con ciertos obstáculos relacionados a la privacidad.

Worldcoin, bajo la lupa en Kenia

En agosto, Kenia decidió paralizar la actividad de Worldcoin dentro de su territorio. Aquella decisión se daba después de más de 350.00 registros y de la advertencia de las autoridades locales de que la plataforma presentaba potenciales riegos para la seguridad pública. Se trataba de la primera medida de este tipo.

Desde la Oficina de Protección de Datos de Kenia pidieron en ese entonces que Worldcoin brindara información acerca de las medidas de seguridad y privacidad relacionadas a los datos recopilados. Además, puso en duda la legalidad de los “incentivos financieros” del sistema para que los usuarios se registren.

Worldcoin, recordemos, brinda tokens gratis a los usuarios que se registran. Y, para registrarse, es necesario pasar por el escáner de iris, un sistema que se utiliza para realizar la comprobación de “individuo único”. En otras palabras, un mecanismo de seguridad que funciona como un identificador de identidad.

Después de paralizar la actividad de la compañía, Kenia constituyó un comité parlamentario integrado por 15 legisladores para profundizar en la investigación. Ahora, según Reuters, el comité ha solicitado suspender las operaciones de Worldcoin en el país hasta que se pongan en marcha regulaciones más estrictas.

De esta forma, el grupo de legisladores ha solicitado a la Autoridad de Comunicaciones de Kenia que desactive las plataformas virtuales de Tools for Humanity Corp y Tools for Humanity GmbH Germany (Worldcoin). Asimismo, ha pedido la suspensión de la presencia física de la firma hasta que se actualice el marco legal.

El comité cree que es necesario desarrollar una nueva regulación en relación a los “activos digitales y proveedores de servicios virtuales”, y que en el contexto actual Worldcoin no debe funcionar. El informe final, no obstante, todavía no ha sido dado a conocer. Será presentado en la Cámara Baja y sometido a votación “en una fecha posterior”.

Imágenes: Worldcoin

