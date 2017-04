Windows 10 Creators Update al fin nos descubre todo lo que se recolecta cuando usas tu PC

Windows 10 recibió muchas críticas por su política de actualizaciones, pero también por la forma en la que Microsoft había diseñado su sistema de telemetría y de recolección de datos.

La llegada de Windows 10 Creators Update ha permitido que la empresa dé un paso al frente a la hora de ofrecer controles de privacidad más detallados, pero también información completa sobre los datos que se recolectan. ¿Debemos preocuparnos realmente por esa recolección de datos? Hay un poco de todo, pero en general hay buenas noticias a la hora de controlar lo que queremos que se recolecte y lo que no.

Información de diagnóstico

Microsoft ha explicado en Technet todo lo que se recolecta referente a la información de diagnóstico, que como explicaba Terry Myerson en el blog oficial de Windows, está dirigida a "mantener tu dispositivo Windows 10 seguro y actualizado" . Aquí nos encontramos con dos perfiles de recolección, el básico y el completo.

Los documentos son extensos y detallados (el referido al perfil "completo" muestra más un resumen de cada área que los datos concretos que se recolectan), pero como explicaba Myerson, la idea es que con el perfil básico se minimice la cantidad de datos recolectados —destaca que se han reducido a la mitad—.

En el nivel básico Microsoft toma nota de tu hardware y especificaciones, la calidad de tu conexión a internet, los registros de cuelgues del sistema y fallos del software, además de los referentes a problemas de compatibilidad. También se recogen datos referentes al uso de los controladores, y van un poco más allá a la hora de recolectar qué aplicaciones hemos instalado.

En el modo "Completo" se incluye toda la información del modo anterior pero además se recolectan eventos generados por el sistema operativo y esa información que le da pistas a Microsoft sobre cómo escribimos (con teclado o stylus) en sus dispositivos. Si damos permisos los ingenieros de Microsoft podrán por ejemplo obtener documentos que han causado cuelgues en aplicaciones (por posible malware, por ejemplo), e incluso podemos dar permiso para que accedan remotamente a nuestro ordenador de forma que puedan realizar un diagnóstico más detallado de los problemas del equipo a la hora de solucionarlos.

Ese modo también recolecta el navegador predeterminado, una lista de nuestros periféricos, las herramientas que usamos para editar y ver imágenes o vídeos, cuánto usamos el teclado y ratón, las URLs de vídeos o de música que han generado errores, el tiempo que pasamos leyendo libros electrónicos, los títulos de las páginas web que visitamos o los términos de búsqueda que usamos en Microsoft Edge, por ejemplo. Esta práctica no es nueva: Google Chrome por ejemplo también lo hace y "almacena las URL de las páginas que visitas, una caché de texto, imágenes y otros recursos de estas páginas", algo que Google explica en su aviso de privacidad para este navegador.

Cuando instalamos la Creators Update (Windows 10 compilación 1703) tenemos que tener claro que de serie se activa el modo Básico de recolección de datos, algo que permite a Microsoft conocer qué aplicaciones y escenarios provocan cuelgues de sistemas de cara a ofrecer actualizaciones y correcciones de seguridad.

Nuevo panel de privacidad

Si vas a instalar Windows 10 en un nuevo PC te aparecerá un panel de privacidad con todas las opciones agrupadas en lugar de tener que irlas visitando en distintas páginas como hasta ahora. El cambio también afecta a aquellos que instalen la Creators Update, que verán un panel de privacidad algo distinto al anterior pero en el que también se agrupan esas opciones.

Esos grupos de opciones de privacidad incluyen interruptores para activar que compartamos o no datos sobre nuestra Ubicación, información de diagnóstico, información relevante al reconocimiento de voz, además de la polémica información para mostrar publicidad relevante: ¿si ya he pagado por la licencia de Windows 10, por qué tengo que ver anuncios?

Esta casilla desactiva que se recolecte información para mostrar publicidad personalizada, pero no impide que esta se muestre, algo que desde luego no nos parece bien y que también está generando cierta polémica.

El último de esos parámetros nos habla de "experiencias personalizadas con datos de diagnóstico", otra casilla que no es especialmente relevante para muchos usuarios (con ella Microsoft nos da consejos y recomendaciones de uso del sistema) y que probablemente muchos preferirán dejar desactivada.

En estos paneles se presenta además un botón para obtener más información sobre cada una de esas áreas si el usuario quiere conocer más sobre cada una de ellas, algo que permitirá aclarar un poco esa gestión de la información recolectada por parte de Microsoft.

¿Ha mejorado la gestión de la privacidad en la Creators Update?

Como apuntábamos hace unos meses en nuestro análisis sobre el tema, la mayoría de empresas tecnológicas que ofrecen sus servicios lo hacen poniéndonos un poco entre la espada o la pared: o eliges comodidad y conveniencia, o eliges privacidad. Las aplicaciones y sistemas operativos que "amenazan" nuestra privacidad lo hacen para darnos un mejor servicio, para adaptarse a nuestras formas de usarlos, para que todo vaya más fluido y mejor, para que esas aplicaciones y servicios básicamente aprendan cómo las usamos y se adapten a ese uso. O al menos esa es la teoría.

Esa es una realidad evidente que no puede evitar que pensemos si puede haber algo más detrás. Que un fabricante exija conocer qué URLs visito o qué aplicaciones utilizo desata las suspicacias. ¿Para qué querrán esa información? No parece haber razones contundentes que apoyen que Microsoft pueda hacer que nuestro PC con Windows 10 vaya a ir más fluido si cuenta con esa información. O al menos Microsoft no las ha dado, aludiendo siempre a ese razonamiento general de mejorar la experiencia de usuario, sin más.

Eso hace que aunque agradezcamos el paso adelante de Microsoft a la hora de explicar esas preferencias, sigan quedando dudas razonables sobre la recolección en varias áreas. Aquí tenemos a nuestra disposición todo un panel de preferencias de privacidad en los Ajustes de Windows 10 una vez estamos en nuestra sesión de usuario.

Si eso no nos basta, siempre podremos recurrir a herramientas que ayudan a eliminar con algunas garantías adicionales, pero cuidado porque será difícil hacerlo al 100%. Además es importante tener en cuenta que algunas pueden perjudicarnos en lugar de ayudarnos al contener malware por lo que hay que ser cauto en este área.

Como explican en HowToGeek con buen criterio, lo mejor es aprovechar el citado panel de preferencias de Windows 10 para ajustar todo a nuestro gusto. Será difícil que aún así evitemos el seguimiento en algún área, y si ese es de nuevo el caso quizás deberíamos obviar Windows 10 directamente y hacer uso de alguna distribución Linux, por ejemplo. Quién sabe: igual os acaba gustando.

