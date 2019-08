Unirse al viral 'Vecino de número' no es tan buena idea: qué es y cómo compromete la privacidad de los demás

El último meme de Internet no tiene que ver con deepfakes ni apps que envejecen nuestros rostros como FaceApp. Es algo más sencillo y que no requiere de mucho más que WhatsApp: hablar a desconocidos con un número de teléfono similar. A veces sale bien y otras no tanto, pero algo nunca falla y es que se acaba exponiendo el número de teléfono y posiblemente mucha más información sin darse cuenta.

Si bien en otras regiones como Estados Unidos este viral lleva tiempo realizándose, es en estos últimos días cuando se ha popularizado en España y en otros países. Las redes se han inundado de capturas de conversaciones de WhatsApp donde los usuarios hablan con sus vecinos de número. En la mayoría de ocasiones los contactados no saben de qué va la situación, la gracia de todo esto es ver cómo se desarrolla la conversación en tal caso.

Qué es exactamente un 'vecino de número'

Un vecino de número es el usuario que tiene justamente el siguiente número de teléfono al tuyo o el anterior. Por ejemplo, digamos que mi número de teléfono es '663 952 456', en este caso mis vecinos de número serían '663 952 455' y '663 952 457'. Son vecinos de número porque están justo antes y después de mí, como los vecinos de una casa o apartamento.

El reto consiste en agregar esos dos números a la lista de contactos y posteriormente tratar de contactar con ellos. Hay muchas formas de contactar con un número de teléfono, lo más común en este caso es utilizar WhatsApp e iniciar una nueva conversación. Pero también se puede contactar por otras apps de mensajería que utilizan el número de teléfono como identificador, por ejemplo Telegram o Mensajes de iOS. Incluso es posible enviar un SMS o directamente realizar una llamada telefónica.

Los riesgos de exponer tu número de teléfono (y el de los demás)

El problema de este nuevo viral es que estamos exponiendo el número de teléfono a desconocidos. Evidentemente no hace falta participar en el viral para que cualquiera encuentre el número de teléfono de cualquier persona, sólo hay que teclear nueve cifras (o las que corresponda en cada país). Evitar que alguien añada un número de teléfono desconocido a la agenda y busque información es imposible, pero hablarle a alguien participando en el viral es una carta de invitación para que lo haga y busque más información.

No hay que tener conocimientos avanzados de informática ni ser muy espabilado para encontrar a alguien por su número de teléfono. Numerosas plataformas sociales permiten encontrar a personas que seguir o añadir como amigos basándose en la lista de contactos del teléfono. Si alguien concede a una determinada plataforma permiso para asociar el número de teléfono a la cuenta, automáticamente otras personas pueden encontrar a esa persona añadiéndola a su agenda de contactos.

Por ejemplo, Instagram o Twitter permiten encontrar a personas a las que seguir basándose en la lista de contactos. Con este método si alguien te contacta porque es "tu vecino de número" y quieres saber más sobre él, sólo tienes que añadirlo tú también a la agenda de contactos y posteriormente usar la herramienta de Instagram o Twitter para encontrar más información sobre él. ¿En Facebook? No todo el mundo tiene vinculada la cuenta de Facebook a su número de teléfono, pero sí muchos más a Facebook Messenger, de ahí al perfil completo de Facebook hay un paso. En cuestión de minutos puedes encontrar su perfil de Instagram, de Twitter, de Facebook...

Herramientas de Instagram y Twitter para encontrar perfiles de usuario asociados a números de teléfono. En ambos casos la herramienta se encuentra en los ajustes de la app móvil

Pero esto no es sólo algo entre una persona y su vecino de número. Si se comparte el meme en redes sociales o con un grupo de amigos, otros pueden averiguar también la información del vecino de número y ponerse en contacto con él si es de interés (y si conocen el número de quien ha compartido el meme). Es decir, los amigos de tu vecino de número fácilmente pueden contactarte o buscar tu información en Internet. Y ocurre.

Qué medidas podemos tomar

¿Qué se puede hacer para evitar esto? No mucho, como hemos visto, es prácticamente imposible evitar que alguien busque un número de teléfono si así lo desea. Lo que sí que se puede hacer es dificultar la tarea de encontrar información relevante relacionada con el número. Por ejemplo en los ajustes de privacidad de WhatsApp podemos ocultar la foto de perfil a desconocidos o la información de estado y contacto. También en redes sociales populares como Instagram, Facebook o Twitter es posible desvincular el número de teléfono de la cuenta para que no esté asociada y alguien la pueda encontrar usando este método.

Ajustes de privacidad en WhatsApp para evitar que se comparta la información con desconocidos.

Este viral en concreto puede parecer más ingenuo que otros donde presumiblemente se comparten datos con empresas, sin embargo no deja de ser curioso cómo detrás de algo tan simple hay tanta información que se puede sacar. Y como en otros casos, la prevención y precaución de cada individuo es la mejor privacidad.