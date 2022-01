Private Relay, la función de privacidad estrella de Apple, se enfrenta a un desafío en Europa: varios operadores quieren que se prohíba

Private Relay es la función de privacidad estrella de Apple. Su misión es impedir que los proveedores de internet y los sitios web puedan identificarte y saber qué páginas web visitas, sobre todo cuando usas Safari. Sin embargo, su camino en Europa podría tener obstáculos. Varios operadores quieren que esta característica se prohíba, según The Telegraph.

El periódico británico señala que en agosto de 2021, poco después de que Apple anunciara Private Relay, Vodafone, Telefónica, Orange y T-Mobile presentaron una carta en la que expresaron su oposición a la nueva función de privacidad de la compañía de Cupertino.

Operadores europeos contra Private Relay

Las mencionadas compañías de telefonía afirmaron en el escrito visto por The Telegraph que Private Relay "tendrá consecuencias significativas en términos de socavar la soberanía digital europea". Asimismo indican que "perjudicará a otros para innovar y competir en los mercados digitales".

En esa línea, y como Private Relay oculta la actividad de navegación de los usuarios ante los ojos de todos, incluida la propia Apple, los operadores de telefonía se mostraron preocupados porque la función podría limitar la capacidad de gestionar eficientemente las redes de telecomunicaciones.

Si bien los servicios VPN cumplen una función similar a la de Private Relay, las compañías de telefonía móvil decidieron apuntar contra la característica de Apple, presumiblemente por su facilidad de uso y por estar integrada en sistemas utilizados por millones de usuarios en el mundo.

Algunas compañías ya habrían empezado a tomar medidas para bloquear a la función de privacidad de Apple en sus clientes. 9To5Mac recoge capturas de pantalla de usuarios en los que "Private Relay ha sido desactivado por el plan de datos" porque no es compatible.

Private Relay está disponible en beta desde el lanzamiento de iOS 15, iPadOS 15 y macOS 12 para todos los usuarios con planes de pago de iCloud. Funciona con Wi-Fi o datos móviles, aunque viene desactivada de forma predeterminada.

Cuando Private Relay se activa, toda la actividad de navegación de Safari se cifra y se enruta a través de servidores propios de Apple y de un "socio de confianza". En líneas generales, el servidor proxy, la solicitud DNS y la dirección IP se separan.

La dirección IP del usuario es visible para Apple, pero no las páginas web que está visitando. El "socio de confianza" de Cupertino sabe a qué páginas se está ingresando, pero no puede asociarlas a ninguna dirección IP. De esta forma, de esta forma no es posible conocer la ubicación real de usuario, rastrear su actividad o perfilarlo comercialmente.

