Ganar seguridad para perder en privacidad: Amazon confirma que la Policía puede solicitar a los usuarios de Ring hasta 12 horas de vídeo sin autorización judicial

Ring es la empresa de timbres conectados para controlar la puerta de casa que Amazon compró por 1.000 millones de dólares a principios de 2018. La empresa destaca por su versatilidad a la hora de instalarlo y se encuentra disponible por menos de 200 euros. Pero con el auge de la seguridad conectada en casa también aumentan los riesgos de perder en privacidad.

A raíz de varias investigaciones supimos este verano que Ring había formalizado acuerdos de colaboración con cientos de departamentos policiales en los EE.UU. Ahora, la compañía ha confirmado estos acuerdos y dado a conocer más detalles sobre cómo la Policía puede acceder a las grabaciones de vídeo de Ring.

Con las cámaras de vigilancia de Ring, se puede contemplar en tiempo real qué ocurre frente y dentro de la casa de los usuarios. El problema radica en que la Policía también puede acceder a este sensible contenido, sin necesidad de una orden judicial pero sí con el consentimiento del usuario. Es decir, los propios mandos policiales tienen un acuerdo con Ring para poder comunicarse con los propios usuarios y pedirles este contenido por cualquier motivo, pues no necesariamente tiene que haberse cometido un delito.

Es decir; la policía contacta con Ring por una cuestión concreta; Ring con el usuario; y el usuario finalmente da su permiso. Un ciclo que a la propia Ring le interesa, pues la empresa de vigilancia no solo se promociona entre los usuarios, también entre los departamentos de Policía.

New: Amazon's @Ring tells @SenMarkey that police who get homeowners' doorbell / in-home video can keep it forever, and share it with whomever they'd like. Oh, and more than 600 police forces across the country can make these requests now. Trick or treat: https://t.co/xIuOweG79p