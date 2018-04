Facebook vuelve a demostrar que los seres humanos tenemos muy mala memoria

El movimiento #deleteFacebook que surgió en redes sociales tras el escándalo de Cambridge Analytica ha dejado muchos titulares y dos apariciones de Zuckerberg ante el senado y el congreso que pasarán a la historia no por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo.

Tras el tumulto, vuelta a la rutina, parece. Los datos de consultoras como AppAnnie y el valor de las acciones en bolsa de la compañía demuestran que los seres humanos tenemos muy mala memoria. O somos muy buenos, porque perdonamos y olvidamos (casi) todo.

El robo masivo de datos que afectó a 87 millones de usuarios parecía poder marcar un punto de inflexión para una empresa que ya había tenido problemas con su tratamiento de la privacidad en el pasado.

FB downloads before, during, and after #deletefacebook.



You all quit smoking for a day or so, at most. And then bought a whole carton of cigarettes. pic.twitter.com/Bc5PpmEJxe