WhatsApp tiene un mes para rendir cuentas: la Unión Europea les obliga a explicar qué hacen con nuestros datos

Los últimos cambios de WhatsApp en su política de privacidad no han gustado en Europa. Tal es así que a través de la Organización de Consumo europea (BEUC), asociada a la Comisión Europea, se ha anunciado la petición a WhatsApp de una serie de explicaciones. Y tienen fecha límite.

Antes de marzo de 2022, WhatsApp deberá contestar y responder claramente las distintas peticiones de la organización de consumidores. De lo contrario se le podrían aplicar distintas sanciones, siguiendo la ley de protección al consumidor europea.

Entre las explicaciones que solicita esta organización europea está el cómo va WhatsApp a garantizar que los consumidores puedan comprender las consecuencias de aceptar los últimos términos de servicio. Europa quiere que las empresas tecnológicas sean claras y, incluso para aquellos más acostumbrados a la tecnología, es difícil en ocasiones entender qué ha cambiado.

En segundo lugar está la explicación de cómo utilizará WhatsApp los datos personales para fines comerciales y si los consumidores entienden cómo se comparten estos datos con otras empresas de Facebook/Meta o terceros.

