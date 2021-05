WhatsApp vuelve a dar marcha atrás: no limitará funciones a quien no acepte su nueva política de privacidad

La historia de WhatsApp con su nueva política de privacidad no ha terminado. En un nuevo revés de Facebook, han anunciado que no van a limitar funciones ni uso a aquellos que no acepten las nuevas condiciones. Esto, en teoría, significa que todo sigue prácticamente igual para quien no acepte que WhatsApp comparta sus datos con Facebook.

Nos enteramos por primera vez de esta nueva política en enero de este año, cuando la compañía anunció que compartirá los datos entre sus dos servicios. Algo que, si bien no afecta a usuarios de la Unión Europea, ha tenido un importante impacto a nivel mundial.

Tras el revuelo causado desde Facebook anunciaron que aplazarían la entrada en vigor de la nueva política de privacidad. Finalmente, este pasado 15 de mayo los cambios se hicieron realidad y los usuarios comenzaron a recibir mensajes para aceptar los cambios.

Durante todo este tiempo se amenazó con cerrar las cuentas de aquellos que no aceptasen las nuevas normas. Al menos eso indicaba la página de soporte de WhatsApp. Sin embargo, dieron marcha atrás con eso y avisaron de que simplemente limitarían funciones progresivamente para aquellos que rechazaran la nueva política de privacidad.

Ni cuenta cancelada ni funciones limitadas

Las cosas se complicado aún más. Si la historia de por si ya ha tenido varios cambios de ruta y giros, aún los tiene más. En un comunicado a TNW la compañía ha indicado que "...queremos dejar claro que actualmente no tenemos planes de limitar la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización".

¿Qué harán en su lugar? Simplemente continuar mostrando mensajes dentro de la app a los usuarios para que estos acepten la nueva política de privacidad. Estos mensajes aparecerán también a la hora de crearse una nueva cuenta o a la hora de utilizar determinadas funciones que sí que requieren de compartir datos, como por ejemplo comunicarse con empresas que se encuentran en Facebook.

En una actualización de la página de preguntas frecuentes de la compañía, WhatsApp aclara que a ningún usuario se le eliminarán sus cuentas ni perderá funcionalidad si no aceptan las nuevas políticas. En su página de soporte, WhatsApp también afirma que la mayoría de los usuarios que han visto la actualización han aceptado.

Vía | TNW