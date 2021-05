Nuevas condiciones y política de WhatsApp: qué ha cambiado desde el 15 de mayo y qué pasa si no las aceptas

WhatsApp ha estrenado unas nuevas condiciones y política de privacidad de uso para su aplicación, y a partir de ahora, te va a mostrar una ventana para que las aceptes si quieres seguir utilizando la aplicación. Si no las aceptas, tu cuenta no se va a borrar, pero con el tiempo WhatsApp quedará inutilizable y no podrás usar casi ninguna función.

Para que todo te quede claro, vamos a explicarte qué cambia con esta nueva política de privacidad y condiciones de uso que han empezado a implementarse el 15 de mayo de 2021, y también te diremos qué va pasando si no las aceptas.

Qué cambia en las nuevas políticas de privacidad

Facebook compró WhatsApp por 16.000 millones de dólares en 2014, y aunque durante ese proceso de adquisición le aseguró a la Comisión Europea que no tenían una forma fiable ni automática de relacionar las cuentas de WhatsApp y Facebook de sus usuarios, el tiempo ha mostrado que mentían. En cuanto se culminó la compra, Facebook anunció que empezarían a combinar estos datos, y esto les llevó a tener los primeros roces con una Unión Europea que les acusó de proporcionar información engañosa.

La cuestión es que la nueva política de privacidad que se te propone aceptar desde el 15 de mayo del 2021 es un nuevo paso en esa dirección. En ella, se acepta que los datos de los usuarios no europeos de WhatsApp se compartirán con el resto de servicios de Facebook, un cambio que inicialmente iba a ser obligatorio, pero como veremos al final ahora no lo es.

Lo importante es saber que este cambio de momento no se le aplica a usuarios de estados miembros de la Unión Europea debido a la normativa europea de protección de datos, la GDPR. Esta norma impide que Facebook comparta los datos de WhatsApp con sus otras empresas para su propio interés.

Esto se debe en parte a que los usuarios de países miembros de la Unión Europea , como España, Francia, Italia y el resto, utilizan la app de la empresa WhatsApp Ireland Limited en vez de la empresa estadounidense de WhatsApp LLC. WhatsApp hizo esto para tener una empresa separada en Europa que se rija por las normas de Bruselas, lo que protege a los usuarios ofreciéndoles las condiciones y acuerdos con los que se ha llegado con la Comisión Europea.

Compartiendo estos datos, Facebook pretende conseguir tener perfiles más completos de todos sus usuarios unificando la información que le das (y esa que no le das pero recopila igualmente) en todas sus aplicaciones en un único perfil. Esto le ayudará a dirigir mejor las campañas publicitarias a los gustos personales de sus usuarios, y así ganar más dinero con publicidad más efectiva.

Pero no todo es tan bonito, porque pese a que de momento no nos afecta a los usuarios europeos, Facebook sigue queriendo que aceptes estas nuevas condiciones. Esto es así porque se encuentra negociando un acuerdo con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, sede de la empresa, para conseguir un futuro mecanismo que les permita cruzar los datos.

De esta manera, si en un futuro próximo llega a un acuerdo con las entidades pertinentes para poder cruzar los datos, nosotros ya habremos aceptado estas nuevas condiciones de uso, y le costará menos ponerlo en marcha.

Qué pasa si no aceptas las condiciones de uso de WhatsApp

Si no aceptas las condiciones recibirás recordatorios constantes para que lo hagas, y pasadas algunas semanas la aplicación pasará a mostrar un recordatorio persistente. Cuando esto suceda, la app pasará a entrar en un modo de funcionalidad limitada, en la que no podrás utilizar la mayoría de sus funciones.

Para empezar, No podrás acceder a tu lista de chats, por lo que no podrás ver tus mensajes ni pulsar en uno para charlar. Si los mensajes te llegan por notificaciones, entonces sí podrás leer lo que aparezca en la notificación y responder desde ella en el caso de que tengas Android. También podrás responder llamadas y videollamadas.

Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, también dejarás de poder recibir llamadas y notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono. Esto quiere decir que WhatsApp quedará inutilizado, y a efectos prácticos no te servirá de nada.

WhatsApp no borrará tu cuenta, ya que cuando amenazó con hacerlo inicialmente la gente se quejó masivamente y decidieron dar un paso atrás. Sin embargo, como puedes ver, a efectos prácticos es como si lo hiciera.