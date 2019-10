EEUU, Reino Unido y Australia se unen para pedir a Facebook que rompa el cifrado de WhatsApp por motivos de "seguridad pública"

En una carta abierta, obtenida por BuzzFeed, el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, el Secretario de Estado del Departamento del Interior del Reino Unido, Priti Patel, y el Ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, piden a Facebook que detenga sus planes de implementar cifrado de extremo a extremo en sus aplicaciones de mensajería, alegando serias preocupaciones por la seguridad pública de estos países.

Según Reuters, esta carta fue redactada este jueves y se hará pública mañana viernes 4 de octubre. En ella, tratarán de convencer a Mark Zuckerberg de que el cifrado en sus aplicaciones de mensajería, principalmente WhatsApp, no es benéfico para la lucha en contra del abuso infantil y el terrorismo.

Junto a esta carta, Reuters apunta a que Estados Unidos, Reino Unido y Australia planean firmar un acuerdo para compartir datos. Según se explica, este nuevo acuerdo buscaría acelerar las solicitudes de información entre los tres países, las cuales estarían centradas, principalmente, en las comunicaciones de presuntos terroristas, pederastas y depredadores sexuales.

El acuerdo permitirá que las autoridades y departamentos de inteligencia de estos tres países puedan exigir información a las empresas de tecnología, siempre y cuando su sede esté dentro de estos países. Con esto, se obtendría información en semanas o incluso días, en lugar del actual plazo de entre seis y 24 meses, según el documento.

En marzo de este año, y tras los escándalos de privacidad y el caso Cambridge Analytica, Zuckerberg anunció que Facebook cambiaría de enfoque para centrarse en el cifrado y la privacidad. Adelantó que estarán trabajando en unificar sus plataformas sociales y de mensajería, como Instagram, Messenger y WhatsApp, para implementar un solo cifrado y así garantizar la privacidad de sus usuarios.

La carta de Estados Unidos, Reino Unido y Australia precisamente se centra en este objetivo, y pide a Zuckerberg que suspenda todos los planes relacionados con el desarrollo de esta tecnología de cifrado de extremo a extremo, la cual implementaría en todos sus servicios de mensajería.

Aunque la petición principal se centra en le cifrado de las plataformas de mensajería propiedad de Facebook, estos tres gobiernos aclaran que Facebook también debe ayudar a garantizar la seguridad de sus usuarios, esto a través de métodos de prevención antes de implementar el cifrado.

Facebook ni los gobiernos involucrados en esta carta han emitido declaraciones acerca de esta filtración. Se espera que en las próximas horas se haga público tanto la carta como el acuerdo, que es cuando se harán declaraciones oficiales y se darán a conocer las posturas tanto de Facebook como de cada uno de los gobiernos.

The government is demanding backdoor access to the private communications of 1.5 billion people using #WhatsApp. If @Facebook agrees, it may be the largest overnight violation of privacy in history. https://t.co/qkxO1pJuUh