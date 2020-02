El Brexit compromete la privacidad de los británicos: Google cambiará el restrictivo GPDR europeo por la débil ley de los EE.UU

Reino Unido lleva menos de un mes separada de la Unión Europa, pero algunas consecuencias ya se están dejando ver. Según detalla Reuters, Google planea trasladar las cuentas de sus usuarios fuera de la regulación de la Unión Europa y llevársela a los Estados Unidos.

Con el cambio, la información confidencial y los datos de millones de usuarios pasarán a estar menos protegidos, pues la ley de protección de datos estadounidense es menos restrictiva que la GPDR europea. Un cambio provocado por el Brexit y donde, según describen las fuentes, Google forzará a los usuarios a volver a aceptar los nuevos términos del servicio, incluido el cambio a la nueva legislación.

El Brexit plantea muchas dudas a nivel tecnológico. Y Google no parece querer convivir en este limbo. No está claro si Reino Unido seguirá con el RGPD de la Unión Europea o creará su propia ley. Ante esta situación, Google ha optado por trasladar en un futuro todos los datos a los Estados Unidos en vez de mantenerlo como hasta ahora.

La relevancia del cambio es debido a las grandes diferencias existentes entre la legislación europea y la norteamericana. EE.UU mantiene una de las leyes de protección de la privacidad más débiles, mientras que la Unión Europea ha ido ampliando y reforzando este apartado. Lo que se deriva en que los usuarios británicos perderán en privacidad debido al Brexit.

