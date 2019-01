773 millones de correos han sido expuestos en la que ya es la filtración más grande desde la brecha de seguridad de Yahoo

Posiblemente recordéis la filtración de Yahoo que se dio a conocer a finales de 2017 donde más de 3.000 millones de cuentas fueron expuestas. Por aquel fallo de seguridad, la empresa deberá pagar más de 50 millones de dólares. Más pequeña pero igual de relevante fue la filtración de cuentas de Marriott, con 500 millones de afectados.

Ahora, a través del experto en seguridad Troy Hunt, ha salido a la luz una de las filtraciones de correos más grandes de la historia, con 772,904,991 direcciones de correo filtradas y más de 21 millones de contraseñas. Una filtración que ha sido recopilada en un gigantesco archivo de MEGA y cuyo nombre es #Collection #1.

Collection #1: más de 772 millones de correos y 22 millones de contraseñas

En total, más de 12.000 archivos diferentes de texto y 2.700 millones de líneas que recopilan todas las direcciones de correo y contraseñas expuestas. Una información que pese a ser básicamente texto tiene un peso de 87GB. Unos números estratosféricos que colocan a esta filtración como la más grande desde la de Yahoo.

Troy Hunt, dueño de la popular web Have I Been Pwned, empezó a recibir avisos que su cuenta había sido expuesta hasta darse cuenta que tenía entre manos algo muy grande. Tanto es así, que el propio Hunt ha visto como sus datos personales se encontraban entre los filtrados.

Time to first go fuck yourself (TTFGFY) - 6 hours, 55 mins: https://t.co/GBhEHFrFpX — Troy Hunt (@troyhunt) 17 de enero de 2019

¿De dónde ha salido toda esta información? De múltiples bases de datos. Según podemos leer en Wired, "no hay un patrón obvio y parece una colección aleatoria de sitios donde se ha priorizado la exposición de datos". Un tipo de filtración que ya ha ocurrido en otras ocasiones pero no en esta magnitud.

Tras analizar la base de datos, Hunt ha visualizado que de todas estas cuentas de correo y contraseñas no todas son nuevas. Algunas ya habían sido previamente filtradas. Aún así, 140 millones y más de 10 millones de contraseñas sí han sido nuevas en su base de datos de información filtrada.

Mi correo ha sido expuesto, así puedes comprobar si el tuyo también

La lista de posibles afectados es muy grande y engloba todo tipo de usuarios. El archivo ha sido eliminado pero si queréis comprobar si vuestro correo ha sido expuesto en la filtración de Collection #1, podéis utilizar la propia página del descubridor, 'Have I Been Pwned?' y ver si vuestro correo aparece.

En caso que sí aparezca, os aconsejamos que modifiquéis vuestra contraseña para proteger la seguridad de vuestra cuenta. La propia herramienta también proporciona un buscador de contraseñas donde podemos escribir la nuestra y ver si está asociada a algún correo.

No es la primera vez que vemos un fallo de seguridad así. La tragedia está en que se está convirtiendo en algo casi cotidiano. La privacidad vuelve a quedar en entredicho y no parece que esté en nuestras manos la capacidad de impedirlo, más allá de ir cambiando nuestra contraseña para asegurarnos que estas filtraciones no nos afectan tanto.