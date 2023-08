Las unidades SanDisk Extreme están fallando y provocando el caos. Y Western Digital sigue sin aclarar qué pasa

Las unidades SSD externas SanDisk Extreme y Extreme Pro están entre las más populares en tiendas online como Amazon. Sus precios se han vuelto atractivos —aunque la caída de precios de los SSD es generalizada— y su diseño y prometedoras prestaciones las convirtieron en una alternativa que parecía de confianza. Sin embargo son varios los usuarios que hace meses empezaron a hablar de problemas con estas unidades. Los acontecimientos se han precipitado desde entonces y plantean una situación delicada para el fabricante.

Western Digital, tenemos un problema. En mayo Ars Technica indicaba cómo el problema parecía ser preocupante para las unidades SanDisk Extreme V2 y Extreme Pro V2. Las experiencias relatadas por los usuarios planteaban situaciones que iban desde la incapacidad de montar sus unidades en macOS hasta la pérdida de datos. Inicialmente los problemas parecían afectar a los modelos de 4 TB, pero también se descubrieron quejas de propietarios de unidades de 2 TB de capacidad.

Cuidado con las escrituras sostenidas. En un hilo de Reddit un usuario con un modelo Extreme Pro de 4 TB indicaba que "el síntoma parece que es que tras una escritura sostenida [las unidades] perderán completamente su sistema de ficheros y será una tómbola que puedas recuperarlos o no". Él experimentó ese problema y luego no podía volver a montarlo en macOS a pesar de que la unidad aparecía en la utilidad de discos.

Ars Technica confirma el problema. Lee Hutchinson, editor en Ars Technica, confirmó el problema indicando que tras ocupar la mitad de dos unidades de 2 TB, comenzaron a producirse errores de lectura y escritura. Tras desconectar y volver a conectar las unidades, éstas aparecieron como no formateadas y con el sistema de ficheros borrado. El problema también ha sido comunicado en los foros de soporte de SanDisk.

¿Solo unidades recientes? Según comentarios de un distribuidor japonés, el problema estaba afectando a un lote de unidades fabricadas en noviembre de 2022, pero ni Ars ni WD confirmaron el dato. Otros usuarios en Reddit indicaron que unidades más antiguas funcionaban correctamente y solo las más recientes habían fallado. Otros hilos de Reddit indican que las unidades afectadas cuentan con números de modelo acabados en "81", pero de nuevo, esta información no ha sido confirmada por el fabricante.

Western Digital parcheó las unidades. En Ars Technica lograron contactar con WD y la empresa reconoció estar al tanto del problema. De hecho afirmaron que ya habían detectado la causa y publicaron poco después una actualización de firmware para solucionarlo, aunque no mencionaron nada de posibles devoluciones a los usuarios afectados. Según la tienda online de SanDisk, las devoluciones se pueden solicitar 30 días después de la compra, y las unidades tienen una "garantía limitada" de cinco años que, eso sí, no evita el potencial caos de perder datos en estas unidades sin tener un backup.

The Verge y PetaPixel también afectadas. Un editor de The Verge, Veran Pavic, también avisó en abril en su cuenta de Twitter de cómo había perdido todos los datos de su modelo de SanDisk Extreme de 4 TB. Esta publicación ha intentado contactar con Western Digital y aclarar la situación, pero de momento no han obtenido respuesta. Otras publicaciones como PetaPixel también indicaban cómo el problema había afectado a uno de sus editores.

¿Problemas hasta con el nuevo firmware? No está del todo claro si la actualización del firmware ha solucionado el problema, y en Xataka hemos encontrado al menos un caso de un usuario que ha tenido problemas con una unidad hace apenas unos días, aunque no especifica si era nueva o estaba parcheada.En PetaPixel apuntan a que en la actualización solo se indicaba que se habían solucionado los escenarios en los que las unidades se desconectaban de forma inesperada del ordenador, pero no se mencionaba nada sobre las potenciales pérdidas de datos.

Los SSD Samsung también en el punto de mira. En las últimas semanas —e incluso meses— también se han detectado problemas en algunas unidades SSD M2. NVMe de Samsung. Samsung ha lanzado una actualización que parece corregir el problema y el fabricante Slimbook, que detectó el problema en sus portátiles, también ha publicado un parche si usas Linux.

Difíciles de recomendar (y mientras, haced backups). Las numerosas quejas y el hecho de que varias publicaciones relevantes hayan confirmado el problema hacen que, aunque en Xataka no podamos confirmarlo —nuestro equipo no utiliza estas unidades— recomendemos mucha cautela a la hora de comprar estas unidades, al menos de momento. Tengáis o no una de estas unidades, eso sí, la recomendación inmediata que podemos hacer es una ya muy conocida: hacer copias de seguridad en Windows o en macOS en otras unidades (o en la nube) nunca está de más y puede librarnos de sustos terribles en este sentido.

Qué dicen Western Digital y SanDisk. En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de Western Digital y SanDisk en España, y actualizaremos esta información si recibimos cualquier aclaración sobre esta situación.

