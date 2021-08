LG Ultrafine OLED Pro: este monstruoso monitor 4K UHD de 65 pulgadas es un sueño para crear contenidos «a lo grande»

LG acaba de anunciar la próxima llegada a las tiendas españolas de un nuevo monitor. Pero no es uno más. Y es que se trata, ni más ni menos, que de una pantalla de 65 pulgadas con panel OLED diseñada para ofrecer una reproducción del color precisa y una cobertura tonal muy amplia. Estas características delatan claramente su vocación de competir en el segmento de los monitores de alta gama para creación de contenidos.

Basta echar un vistazo a sus especificaciones para darse cuenta de que este dispositivo ha heredado buena parte de la tecnología que podemos encontrar en los televisores OLED lanzados por esta marca este año. Sin embargo, como estamos a punto de descubrir, en todo lo que se refiere a la gestión del color y sus posibilidades de calibración va un paso más allá, lo que nos indica que ha sido concebido sobre todo para retoque fotográfico, edición y postproducción de vídeo.

LG Ultrafine OLED Pro: especificaciones técnicas

lg Ultrafine Display OLED Pro 65EP5G características PANEL OLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz, 65 pulgadas y relación de aspecto 16:9 resolución 3840 x 2160 puntos hdr Dolby Vision, HDR10 y HLG brillo 770 / 430 / 180 nits @ D65 (APL 10% / 25% / 100%) contraste 150 000:1 cobertura de color 120% del espacio de color BT.709 ángulos de visión 178º / 178º tiempo de respuesta 1 ms (GtG) conectividad 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, interfaz SDI, 3 x USB, jack de 3,5 mm para auriculares, 1 x RS-232, 1 x RJ-45, 1 x infrarrojos y conector de alimentación etiqueta energética Clase A consumo típico 285 vatios dimensiones 1446,3 × 896,5 × 272 mm (con soporte) peso 31 kg (con soporte) precio No disponible

Sirve para todo, pero aspira a brillar con la edición de vídeo y el retoque fotográfico

El corazón de este monitor es su panel OLED de 10 bits con resolución 4K UHD (3840 x 2160 puntos) y una frecuencia de refresco de 120 Hz. Sobre el papel este panel es esencialmente idéntico a los que podemos encontrar en los actuales televisores OLED de LG. Y también en los de muchas otras marcas de teles. Y, por supuesto, conserva sus principales bazas, entre las que podemos destacar unos ángulos de visión muy amplios (178º en las dimensiones vertical y horizontal según LG), un tiempo de respuesta mínimo (1 ms GtG) y una reproducción del color muy precisa.

Este monitor se puede calibrar por hardware tanto con CalMAN como con SuperSign WB, que es una herramienta creada por la propia LG

Precisamente es en este último terreno, el de la reproducción del color, en el que este monitor se desmarca de los televisores. Y es que es posible calibrarlo por hardware tanto con CalMAN como con SuperSign WB, que es una herramienta creada por la propia LG para optimizar la reproducción cromática de sus dispositivos para aplicaciones de cartelería digital. Otra prestación interesante con la que cuenta para rendir mejor en este escenario de uso es una herramienta que monitoriza continuamente la señal de vídeo para llevar a cabo las correcciones sobre el color que sean necesarias.

Al igual que los televisores OLED de LG, este monitor es capaz de procesar contenidos Dolby Vision, HDR10 y HLG. Y en lo que se refiere a la conectividad esta marca ha hecho bien los deberes. Incorpora dos conectores HDMI 2.1, otros dos DisplayPort 1.4, interfaz SDI, tres puertos USB (uno de ellos de tipo C), etc. No está pero que nada mal.

En la tabla que publicamos un poco más arriba podéis echar un vistazo a todas sus especificaciones. Lo que aún no sabemos es si LG ha implementado en este monitor alguna solución adicional a las funciones con las que cuentan sus televisores OLED para combatir la retención de imágenes en el panel. Este es el talón de Aquiles de los dispositivos de visualización que apuestan por los paneles orgánicos, pero hay soluciones que consiguen combatir la retención con bastante eficacia.

Cuida la imagen, pero no se olvida del sonido

Así es. Una de las características más inusuales de esta pantalla es una herramienta de medición del nivel de audio diseñada para trabajar expresamente con contenidos masterizados con Dolby Audio. Esta prestación delata, una vez más, su vocación de afianzarse como un monitor atractivo para los profesionales de la edición de vídeo, el etalonaje y la edición de color. Por supuesto, sirve perfectamente para cualquier otra cosa. Incluso para jugar. Pero no cabe duda de que su precio lo colocará fuera del alcance de buena parte de los usuarios.

LG Ultrafine OLED Pro: precio y disponibilidad

Hemos hablado con la filial española de LG, y, desafortunadamente, nos han confirmado que aún no está disponible el precio de este monitor. Y tampoco la fecha en que llegará a las tiendas. No obstante, podemos estar seguros de que no será en absoluto barato. Los monitores con vocación profesional para creación de contenidos nunca lo son, especialmente si son de gran formato. Y este lo es. Es probable que sea sensiblemente más caro que los televisores OLED de 65 pulgadas más avanzados que tiene actualmente LG en su catálogo.

Más información | LG