LG y MSI van a lanzar monitores ultrapanorámicos (muy) curvos. Hay otra sorpresa, y se llama OLED

En Xataka hemos tenido la fortuna de probar tanto el Samsung Odyssey G9 como el Samsung Odyssey Neo G9, y en ambos casos la experiencia ha sido fantástica.

Estas propuestas eran las más espectaculares en el segmento de los monitores para gaming, pero atentos, porque muy pronto llegarán competidores. Tanto LG como MSI lanzarán myu pronto sus propios monitores ultrapanorámicos curvos, y la cosa promete, sobre todo por el uso de la tecnología OLED.

El próximo 12 de diciembre LG presentará los primeros monitores gaming OLED a 240 Hz del mercado. Uno de ellos será un modelo de 27 pulgadas que tendrá un precio de 1.000 dólares del que ya había algunos datos, pero ahora conocemos su segunda opción, que es aún más sorprendente.

Se trata del LG-45GR95QE, un monitor OLED de 45 pulgadas con formato de pantalla 21:9 y una alucinante curvatura 800R que va incluso más allá de la 1000R de los Samsung Odyssey G9.

Este monitor cuenta con una resolución de 3.440 x 1.440, así que tenemos algunas pulgadas menos y también menos área de trabajo disponible, pero esas 45 pulgadas parecen un acierto, sobre todo teniendo en cuenta que las 49 pulgadas del Odyssey G9 eran en ciertos casos demasiado abrumadoras.

La tecnología OLED es sin duda su gran baza, sobre todo frente al primer modelo de Samsung. El segundo contaba con un panel miniOLED, pero en LG además logran ofrecer tasas de refresco de hasta 240 Hz y una latencia que según el fabricante será espectacular: tan solo 0,03 ms.

The world's FIRST super ultra-wide curved gaming monitor, with a 240Hz QD-OLED panel, is out there to ensure you enjoy a viewing experience far better than anything you’ve had before. Get ready for CES2023 for the debut of our Project 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD