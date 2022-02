Alienware 34 QD-OLED, el primer monitor Quantum Dot OLED, ya está aquí. Y promete. Mucho

Llevamos casi tres años siguiendo la pista a los paneles QD-OLED que, según las filtraciones, ya estaban en el horno de Samsung en 2019. Y, por fin, hace varias semanas Sony anunció que ha incorporado estas nuevas matrices fabricadas por esta marca surcoreana en su televisor insignia para 2022. Samsung y Alienware no tardaron en reaccionar y también presentaron dos interesantísimos monitores para juegos que emplean esta misma tecnología de panel. Y este último ya casi está aquí.

Acabamos de conocer todas las características acerca de esta propuesta de Alienware, y sobre el papel pinta de maravilla. Su mejor baza es, cómo no, su panel OLED respaldado por la tecnología de puntos cuánticos (os explicamos en profundidad qué nos propone la tecnología QD-OLED en este artículo), pero no es lo único que lo hace atractivo. También tiene un diseño impactante y un tiempo de respuesta de los que quitan el hipo. Aquí tenéis todos los detalles acerca de un monitor que a nosotros, sobre el papel, nos parece irresistible.

Alienware 34 QD-OLED: especificaciones técnicas



características panel QD-OLED antirreflejos de 34,18 pulgadas, hasta 175 Hz, relación de aspecto 21:9 y curvatura 1800R resolución 3440 x 1400 puntos brillo (típico) 250 nits brillo (máximo) 1000 nits cobertura de color 99,3% del espacio de color DCI-P3 precisión del color Delta E<2 contraste (típico) 1 000 000:1 hdr VESA DisplayHDR 400 True Black ángulos de visión 178º/ 178º Tiempo de respuesta 0,1 ms (GtG) sincronización adaptativa NVIDIA G-SYNC Ultimate conectividad 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.2 Gen 1 (parte delantera), 2 x USB 3.2 Gen 1 (parte posterior), 1 x salida de audio y 1 x jack de 3,5 mm consumo (típico) 42,3 vatios dimensiones 415,5/525,5 x 815,2 x 305,7 mm (con peana) peso 6,9 kg (con peana)

El panel QD-OLED de este monitor es una auténtica tentación

La matriz Quantum Dot OLED que late en el interior de este monitor tiene una diagonal de 34,18 pulgadas, una resolución de 3440 x 1400 puntos y puede trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 175 Hz. Además, su curvatura es 1800R, una opción que en nuestra opinión encaja muy bien en el escenario de uso al que está dirigido este monitor. Hasta aquí no tenemos nada que objetar.

Pero hay otros monitores para juegos que nos ofrecen unas características similares. Lo que permite a esta pantalla desmarcarse de buena parte de sus competidores, al menos sobre el papel, es su relación de contraste nativa y la precisión con la que reproduce el color. De hecho, según Alienware es capaz de reproducir el 99,3% del espacio de color DCI-P3 con una precisión Delta E<2, que, sin entrar en detalles complicados, nos asegura una restitución del color muy fidedigna.

Cualquier monitor, independientemente del escenario de uso para el que ha sido ideado, se beneficia de un contraste alto y unos negros profundos, pero si va a ser utilizado con juegos necesita, además, un tiempo de respuesta mínimo. Los paneles orgánicos típicamente lo tienen, y el de este monitor no es una excepción. Y es que según Alienware tiene un tiempo de respuesta de solo 0,1 ms GtG, por lo que parece perfecto incluso para los jugones que necesitan una pantalla extremadamente rápida para competir. Esperamos poder analizarlo pronto para confirmaros si está, o no, a la altura de las expectativas.

Por otro lado, su capacidad de entrega de brillo típica es 250 nits, aunque puede entregar picos de hasta 1000 nits en una región acotada del panel. No son unas cifras despampanantes, pero un panel OLED no requiere habitualmente entregar mucho más brillo debido a que la profundidad de sus negros establece un marco de referencia óptimo para las regiones más iluminadas de cada fotograma. Además, aunque aún no podemos confirmarlo, posiblemente su escala de luminancia será muy amplia, lo que también juega a su favor.

Un apunte más que merece la pena que no pasemos por alto: este monitor es compatible con la tecnología de sincronización adaptativa G-SYNC Ultimate de NVIDIA, por lo que puede actuar sobre la señal de hasta 175 Hz que podemos entregar a esta pantalla si la conectamos a nuestro ordenador utilizando un enlace DisplayPort 1.4 (a través de HDMI el refresco queda limitado a 100 Hz al mantener la resolución nativa del panel).

Alienware asegura que no tenemos que preocuparnos por el quemado del panel

Antes de que toquemos el asunto más inquietante con el que están vinculados los dispositivos OLED merece la pena que indaguemos en la conectividad de este monitor. Incorpora dos entradas HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, cuatro puertos USB 3.2 Gen 1, una salida de audio y un conector para auriculares. No está nada mal, pero nos parece interesante apuntar la posibilidad de que si las entradas HDMI implementasen la norma 2.1 posiblemente también nos habrían permitido transportar desde nuestro PC señales a la resolución nativa y 175 Hz.

Los paneles LCD son esencialmente inmunes a la retención de imágenes estáticas, pero los OLED no lo son. Es comprensible que algunos usuarios muestren cierta reticencia a la hora de utilizar un televisor o un monitor con panel orgánico con videojuegos, pero Alienware pretende tranquilizarnos cuando nos dice que este monitor incorpora un panel QD-OLED con una fiabilidad mejorada. Aun así, el punto que juega con más claridad a su favor es que esta marca nos propone tres años de garantía, y la cobertura frente a la posibilidad de que se produzcan quemados en el panel está recogida durante este periodo de tiempo.

Alienware 34 QD-OLED: precio y disponibilidad

Esta marca todavía no ha dado a conocer cuánto costará este monitor cuando llegue a Europa, pero tenemos una pista: algunas fuentes apuntan que en Estados Unidos costará 1299 dólares. Lo que sí sabemos con certeza es que llegará a las tiendas europeas a finales de marzo.