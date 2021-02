Huawei WiFi Mesh: el primer router de malla de Huawei aspira a cubrir "hasta 600 m2" y a ofrecer 2.200 Mbps de velocidad

Huawei acaba de presentar un nuevo dispositivo para su catálogo de equipos de red: el Huawei WiFi Mesh. Se trata de un router de malla diseñado para el ámbito doméstico y con el que Huawei quiere conseguir eliminar los problemas de cobertura WiFi. Según la compañía, está diseñado para cubrir hasta 600 metros cuadrados y para ofrecer velocidades de hasta 2.200 Mbps.

El dispositivo se puede comprar desde ya en dos opciones: dos unidades o tres unidades, pensadas cada una para una superficie de mayor o menor tamaño. El paquete con dos unidades cuesta 179 euros, mientras que el precio del paquete con tres unidades cuesta 249 euros. Los envíos comenzarán a partir del 18 de febrero.

Ficha técnica del Huawei WiFi Mesh

HUAWEI WIFI MESH DIMENSIONES Y PESO 104 x 210 mm

580 gramos INTERFAZ WAN: 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps

LAN: 3 x Ethernet 10/100/1000 Mbps SEGURIDAD Algoritmos Anti-brute force, Firewall, WPA-PSK / WPA2-PSK, DMZ, PAP / CHAP, Protección ante ataques DMZ / DoS… CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11ac/n/a 2 x 2

802.11b/g/n 2 x 2

MIMO SOFTWARE Huawei Share para conexión con un toque por NFC, Huawei HiLink & protocolo 802.11v, IPv4 / IPv6, PPPoE / DHCP / IP estática para conexiones WAN, temporizador Wi-Fi, Wi-Fi para invitados, limitación de velocidad del dispositivo, filtro para direcciones MAC, Control parental, Paso de VPN, servidor virtual / DMZ... BACKHAUL Conexión dedicada de retorno de 5 GHz (permite switch a 2,4 GHz)

Soporte cable Ethernet APP Huawei AI Life PROCESADOR Gigahome Quad-core CPU de 1,4 GHz MEMORIA RAM: 256 MB

Flash: 128 MB BOTONES Botón H para sincronización y WPS

On/Off

Reset INDICADOR LED Sí ALIMENTACIÓN 12V DC, 2A

Consumo inferior a 24W PRECIO 2 unidades: 179 euros

3 unidades: 249 euros

Llevando el WiFi a cada esquina

Los routers de malla son dispositivos pensados para amplificar la cobertura de la red WiFi. Suelen constar de una base que conectamos a nuestro router y uno o varios satélites o puntos de acceso que hacen de repetidores. Entre el router principal y los satélites se crea una especie de malla, de ahí su nombre, por lo que se usa el mismo SSID y la misma contraseña. El punto de esta tecnología es que la conexión es "inteligente", de forma que podemos movernos por la casa y la red decidirá a qué satélite nos conectamos para tener una velocidad y cobertura óptima. Esto es básicamente, lo que hace el Huawei WiFi Mesh.

Según explican desde Huawei, cada router de la red ofrece tres bandas: 2,4 GHz, 5 GHz de baja frecuencia y 5 GHz de alta frecuencia. Una de estas bandas 5 GHz se usa para establecer la red de los routers, pero el sistema detecta la calidad de real en tiempo real, por lo que puede cambiar a la banda de 2,4 GHz para dar cobertura en un rango mayor y usar las bandas de 5 GHz para fines de red.

Cada uno de los dispositivos que componen la red tiene seis amplificadores y receptores de señal independientes y un procesador Gigahome WIFi de cuatro núcleos a 1,4 GHz. Este procesador tiene una capacidad de cálculo de 12.880 DMIPS (Dhrystone Millions of Instructions Per Second) y 256 MB de memoria RAM. Según la marca, cada router es capaz de cubrir unos 200 metros cuadrados, por lo que en total son "hasta 600 metros cuadrados". Esos son datos de laboratorio, pero en entornos reales el rango será más cercano a los 150 metros cuadrados por router.

En lo referente a la interfaz, los routers tienen WAN (un puerto Ethernet de clase Gigabit) y LAN (tres puertos Ethernet de clase Gigabit). En cuanto a integración, la red WiFi Mesh se controla desde la app Huawei AI Life, que es la que funciona como centro de control del ecosistema de dispositivos conectados de Huawei. También cuenta con Huawei Share (que permite conectarse a la red mediante el NFC) y con diferentes tecnologías de protección como Huawei HomeSec, una función de defensa conta ataques de fuerza bruta.

Versiones y precio del Huawei WiFi Mesh

El nuevo router Huawei WiFi Mesh se puede comprar desde ya en la web de la compañía. Solo está disponible en color blanco y en dos opciones: dos routers (179 euros) y tres routers (249 euros). Los envíos comenzarán a partir del 18 de febrero.