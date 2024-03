HP quiere que pagues 33 euros al mes por alquilar una impresora (porque suscribirte a su tinta no era suficiente)

Para qué comprar una impresora cuando puedes alquilarla. Esa es la nueva estrategia de HP para un mercado que desde hace tiempo trata de buscar nuevas opciones para lograr que los usuarios inviertan en un segmento estancado.

Lo está al menos según los datos de Statista, cuyas estimaciones revelan un crecimiento muy ligero en los próximos años. Fabricantes como HP ya animaron las cosas con su suscripción HP Instant Ink, pero ahora la empresa tiene otra estrategia: no alquiles tinta, alquila también la impresora.

Esa es la propuesta del servicio 'HP All-In Plan', una suscripción que está disponible en EEUU y con la que los usuarios podrán conseguir una impresora y un cierto número de páginas impresas al mes. Cuanto mejor sea la impresora y más imprimas más pagarás, y por ejemplo el alquiler de una HP OfficeJet Pro y la posibilidad de imprimir hasta 700 páginas al mes te saldrá por 35,99 dólares al mes (33,30 euros al mes al cambio).

Hay opciones más baratas, desde luego: el plan básico incluye una. HP Envy 6020e y te permite imprimir 20 páginas al mes por 6,99 dólares al mes (6,47 euros al mes al cambio). A partir de ahí puedes continuar usándola indefinidamente y si se detecta que tus cartuchos están quedándose sin tinta HP enviará automáticamente unos de recambio para que nunca te puedas quedar sin imprimir.

Como explican en Ars Technica, el servicio incluye soporte 24/7 telefónico o vía chat, pero no incluye reparaciones o piezas de recambio, y los términos del servicio dejan claro que no se cubren daños o fallos si tratas de usar cartuchos compatibles o si usas la impresora más de lo que el plan permite.

Fuente: HP.

No solo eso: esta suscripción hará que HP monitorice todo lo que haces con la impresora. El dispositivo debe estar conectado a internet, porque según esos citados términos de servicio,

"Usted se compromete a mantener la conectividad de la Impresora a Internet y a no eliminar ni desactivar ningún software o funcionalidad de monitorización remota de la Impresora; dicho servicio de Internet no es proporcionado por HP y debe ser obtenido y pagado por separado por Usted. [...]

Si la Impresora no está conectada a Internet, es posible que no pueda acceder a sus Servicios, incluida la capacidad de imprimir; no obstante, se le seguirán cobrando los Servicios".

Es más: HP también monitorizará el tipo de documentos que imprimes (por ejemplo, un documento PDF o una imagen JPEG), o los dispositivos que usas para imprimir. En la política de privacidad HP indica que tus datos podrían "transferirse" a "socios publicitarios" para que por ejemplo puedan realizar publicidad dirigida. En concreto

"Usted concede a HP un derecho no exclusivo, mundial y libre de derechos de autor para utilizar, copiar, almacenar, transmitir, modificar, crear trabajos derivados y mostrar sus datos no personales para sus fines comerciales".

La estrategia de HP es una validación del comentario que Enrique Lores, CEO de HP, hizo recientemente afirmando que "el objetivo a largo plazo es convertir la impresión en una suscripción". Diana Sroka, respondable de producto, lo dejaba claro también en el anuncio oficial, titulado "No poseas una impresora nunca más con el HP All-In Plan'.

Tanto es así que el HP All-In Plan tiene una permanencia de dos años. Si te vas antes, la empresa te cobrará entre 60 y 270 dólares más impuestos dependiendo del plan elegido. Tras los dos años, puedes devolver la impresora y los cartuchos 10 días después de cancelar la suscripción.

Las cláusulas de este servicio no terminan ahí y dejan claro que lo que estás pagando es el acceso a una impresora y a una tinta que no son tuyas, sino de HP: los términos de servicio especifican que por ejemplo no puedes sacar los cartuchos de la impresora alquilada para usarlos en otra, aunque sea de HP.

