Twitter lanza 'Birdwatch', su herramienta mediante la cual los usuarios alertan de contenido falso en la red social

En las últimas horas Twitter ha hecho pública su herramienta 'Birdwatch' en algunas regiones del mundo. Se trata de una característica más con la que esperan poder moderar mejor la desinformación que se pueda dar en la plataforma. Se suma así a los retweet limitados o los tweets con etiquetas. Pero hay una diferencia importante aquí: es la comunidad de usuarios la que decide.

Lo cierto es que la característica fue mostrada por primera vez en octubre de 2020. Ahora dice Twitter que finalmente lanzan el programa piloto en el que incluyen a usuarios de Estados Unidos de momento. Esto usuarios podrán participar para decidir y alertar de contenido publicado en Twitter que pueda ser falso o engañoso.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB