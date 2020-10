Twitter no deja hacer RT: por qué a veces te obliga a citar al compartir y cómo hacer un retweet normal

Vamos a explicarte las razones por las que Twitter no te permite hacer retweet sin citar en algunos tweets. No pasa en todos, pero desde la última actualización de la versión móvil de Tweeter, hay casos en los que para compartir un mensaje, al darle al botón de Retweet, se desactiva la opción de compartir sin más, y te obliga a dejar un comentario.

Además, en esta medida, la primera vez que te pasó posiblemente verías un mensaje en el que se te avisa de los titulares no cuentan toda la historia, ya que esta medida a la hora de compartir se da sobre todo con medios de comunicación. También te vamos a decir qué tienes que hacer para poder realizar retweets sin citar en estos mensajes en los que te aparece el aviso

La lucha de Tweeter contra la desinformación

El 3 de noviembre se celebran las elecciones en Estados Unidos, y como lamentablemente viene siendo habitual en las campañas electorales de medio mundo, esto significa que los bulos y mentiras interesadas se están intensificando en todas las redes sociales. Esta desinformación puede acabar decantando elecciones en uno u otro sentido, por lo que las redes sociales intentan esforzarse contra los bulos para intentar que sus usuarios no sean manipulados.

A esto hay que unirle las noticias con titulares deliberadamente engañosos que mucha gente suele compartir sin ni siquiera leer, y que precisamente por su titular provocador puede llegar a compartirse a velocidades muy rápidas. Y esto hace que al final un titular engañoso o con información sacada de contexto le llegue al resto de usuarios compartido como tal, y sin que la persona que lo retuitea añada nada de contexto.

Esta nueva medida adoptada por Twitter para evitar los retweets en los que no se le da contexto ha llegado como un intento para evitar que se compartan noticias falsas o engañosas de forma compulsiva. A veces, podemos tener esta inercia de simplemente pulsar en retweetear cuando un titular nos enfada sin pararnos a pensar si es real. Esto, intenta que te lo pienses dos veces.

Realmente, Twitter no te está evitando que hagas un RT sin citar o comentar. Lo puedes seguir haciendo, sólo que ahora necesitas hacerlo en dos pasos para ponerte un aviso intermedio en el que se te invita a leer la noticia. Si lees el enlace que se ha adjuntado, entonces en el futuro ya podrás hacer RT normalmente.

En este artículo es donde la propia Twitter explica que esta es una de las varias medidas que están adoptando contra la desinformación. Se han tomado otras como poner avisos en los tweets de personas relevantes que publican desinformación, avisos que ya han afectado a Trump en varias ocasiones, pero esto ya no tiene tanta repercusión en la experiencia de usuario. Es de esperar que sea una medida temporal durante las elecciones estadounidenses.

La parte negativa es que mientras dure esta medida, también te aparecerán avisos con el resto de noticias perfectamente veraces. Twitter ha decidido generalizar la medida a todos los tweets donde se compartan noticias, por lo que no te asustes si ves que no puedes hacer un retweet normal en un artículo tecnológico de Xataka que no tiene nada que ver con el mundo político.

Cómo retweetar sin tener que escribir un comentario

Hay dos maneras en las que puedes retweetear sin comentario o sin citar una publicación. Y las dos son sencillas, aunque le añaden al proceso un segundo paso para que no lo hagas sin pensártelo un poco. Lo primero que puedes hacer es simplemente pulsar en el botón de Citar tweet que te aparece en el aviso para que leas la noticia.

Irás a la pantalla para compartir el tweet escribiendo un comentario. En ella, puedes simplemente pulsar en Retweetear sin escribir nada. El efecto será el de un RT normal, pero Twitter ya te habrá forzado a dar un segundo paso que puede evitar en algunos casos que la información fraudulenta se comparta tan rápido, sobre todo si se utilizan algunos automatismos.

Lo otro que puedes hacer es pulsar en la opción de leer el artículo. Cuando Twitter detecte que hayas leído el enlace, la próxima vez que abras Twitter e intentes compartir el mismo Tweet, ahora podrás hacerlo con normalidad.