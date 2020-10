'Birdwatch', la nueva característica de Twitter en la que los usuarios marcan un tweet como falso o abusivo

Twitter ha confirmado que están trabajando en una nueva herramienta dentro de la red social para evitar la propagación de información que puede ser errónea o abusiva. Llamada por ahora 'Birdwatch', permite etiquetar un tweet como "sospechoso" y añadir notas sobre él para que otros puedan estar al tanto. Una especie de aviso por parte de la comunidad y para la comunidad de usuarios. Se suma así a medidas como la recientemente presentada que avisa a los usuarios de leer un artículo antes de publicarlo.

Lo cierto es que esta característica fue avistada hace unas semanas por Jane Manchun Wong, que a menudo rastrea el código de Twitter en busca de nuevas características. Por aquel entonces se sabía que los usuarios podían avisar de un tweet por motivos como difusión de información falsa. Así mismo, se podía añadir una nota explicativa sobre por qué el tweet no era adecuado.

Twitter is working on a moderation tool to monitor misinformations on Twitter



Moderators can flag tweets, vote on whether it is misleading, and add a note about it



(I made up my own note to show what it currently looks like) pic.twitter.com/YIa6zt58Fj