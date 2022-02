Google se suma a las sanciones y deja sin millones de ingresos de publicidad a RT y otros medios rusos

La invasión de Ucrania sigue causándole problemas a Rusia. Tras las crecientes sanciones económicas, que anticipan una crisis histórica, Alphabet, la compañía matriz de Google y YouTube, ha anunciado que impedirá que medios de comunicación respaldados por el gobierno ruso, como la cadena de televisión internacional RT, puedan obtener ingresos por mostrar anuncios en sus páginas web, aplicaciones y vídeos.

Además, estos medios de comunicación tampoco podrán utilizar la plataforma publicitaria de Google, una de las más importantes de internet. Esto significa que perderán la capacidad de aumentar su alcance con anuncios que se muestran en los servicios y aplicaciones propios de la compañía de Mountain View, como el buscador de Google y Gmail, como en millones de páginas, vídeos y aplicaciones externas.

Otro feno a la propaganda rusa

El panorama de los medios de comunicación respaldados por el gobierno de Rusia —y su sofisticada máquina propagandística— se complica aún más con las nuevas restricciones. Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, anunció el pasado viernes una medida similar a la adoptada por Alphabet. Prohibió a los medios estatales rusos crear campañas publicitarias o generar ingresos a partir de anuncios utilizando su plataforma. Y este lunes amplió su respuesta restringiendo el acceso a RT y Sputnik en toda la UE.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el pasado viernes vetar las emisiones de Russia Today y Sputnik en territorio comunitario argumentando "desinformación tóxica y dañina". Si bien los mencionados medios siguen transmitiendo a través de YouTube, con la decision de Alphabet, el golpe llegará por el lado de lo económico, ya que se reducirá significativamente, en millones de dólares, sus ingresos por publicidad.

Para hacernos una idea, 26 canales de YouTube respaldados por el gobierno ruso generaron entre 7 y 32 millones de dólares por publicidad entre 2016 y 2018. La plataforma de vídeos ha dicho en el pasado que los canales respaldados por los gobiernos se someten a las mismas reglas de ingresos por publicidad que el resto de los canales.

Esto ha posibilitado que canales de YouTube con un pronunciado crecimiento, como el de RT en español, las ganancias crezcan considerablemente. Ahora bien, eso será cosa del pasado. Con las últimas medidas, muchos medios rusos deberán decirle adiós a millones de dólares en ingresos por publicidad.

TikTok deja fuera de Europa a RT y Sputnik

Pero aún hay más. Los perfiles de RT y Sputnik en TikTok han dejado de estar disponibles en Europa. Según Le Monde, el representante francés de la red social china reveló la medida durante una reunión con el secretario de estado de la tecnología de Francia, Cédric O.

Los perfiles de RT en francés, inglés y español ya no son visibles desde países miembros a la Unión Europa. No obstante, los usuarios que se conectan desde países que no pertenecen a la UE si pueden seguir viendo los contenidos de RT.

Actualización (28/02/2022 22:17): se ha agregado la decisión de Meta de restringir el acceso a RT y Sputnik en toda la UE.