De Londres a Vila-real: cómo este profesional del VFX ha convertido su pequeño proyecto personal en una de las mejores apps de modelado 3D para iPad

La historia de Javier Edo es la de un profesional del VFX que hace más de 10 años, durante sus últimos años de carrera, comenzó a dar forma a forger, una aplicación de modelado 3D en iPad. Lo que empezó siendo un pequeño proyecto personal ha acabado transformándose en una potente herramienta, destacada en la App Store como una de sus apps recomendadas y con la intención de ser utilizada por los grandes de la industria del cine y la publicidad en un futuro cercano.

Durante las horas libres que le dejaba su trabajo en Londres creando efectos especiales para películas como 'Los Juegos del Hambre', 'Fast & Furious 6' o 'John Carter', Javier continuó mejorando la aplicación de forger con la idea de que para esculpir en 3D "no necesitas habitaciones llenas de ordenadores" y se puede hacer de forma más orgánica con el iPad, mientras estás en el sofá de tu casa o vas en autobús.

"Hacía falta un ordenador, tener la Wacom y muchos aparatos"

"Cuando estaba acabando la universidad, tenía algo más de tiempo libre y pensé en hacer una especie de demo para enseñar lo que podía hacer. Dentro de lo que me interesaba, el cine, los efectos visuales y los gráficos por ordenador. Yo en ese momento ya llevaba varios años de manera no profesional, pero dije, voy a intentar hacer algo. Fue alrededor de cuando salió el primer iPhone".

Inicialmente, forger era una aplicación para iPhone que permitía, como ahora, crear bocetos en 3D. En aquel momento "hacía falta un ordenador, tener la Wacom y muchos aparatos", nos describe Javier.

"Fue entre que salió el 2G y acababa de llegar el iPhone 3G. Alrededor de esas fechas miré qué se puede hacer, una pequeña prueba con sus limitaciones. La envié a varios sitios. Justo empecé a trabajar en efectos visuales de cine, me llamaron y me fui a vivir a Londres".

Después de estudiar Ingeniería Técnica en Sistemas Informáticas en la Universitat Jaume I, Javier se fue a trabajar para Double Negative en Londres. "He estado más de seis años, trabajando en cine y ahora en remoto desde España para una empresa de publicidad, Passion Pictures. En las dos empresas utilizan software de este tipo y los compañeros me animaron a seguir desarrollando forger".

"Al principio intentaba dedicar a la aplicación todas las horas que podía, pero no tenía suficiente. Era un trabajo con muchas horas, incluso fines de semana". ¿Cuánto tiempo podía extraer para forger? "Igual una o dos horas al final del día".

Entre el horario y la enorme cantidad de horas que exigía el mundo del cine, Javier decidió cambiar. "No era la vía por la que quería seguir. Acepté una oferta de publicidad que, además de aceptar mis condiciones, me permitía trabajar en remoto y dedicar dos días a la aplicación".

Javier trabaja a tiempo parcial tres días a la semana como desarrollador y dos días se centra en su proyecto. "Desde finales de 2015, principios de 2016, le dedico dos días a la semana a la aplicación y desde entonces, si te fijas en la cantidad y calidad de las actualizaciones, se nota", nos explica reflejando que el tiempo empleado en la aplicación tiene sus frutos. "Me gustaría poder dedicar 5 días, pero claro".

"Cuando salió el iPad, mis compañeros me animaron"

"Cuando estaba en la primera empresa, los compañeros me animaron cuando salió el iPad. Era más grande y digamos que con él ya se podía hacer algo más". Javier describe que el iPad fue un punto de inflexión, ya que si bien forger funciona con iPhone, con la tablet encaja mucho mejor. Si bien, nos explica que no fue hasta 2015 cuando forger consiguió un dispositivo con la precisión que él buscaba.

"Se puede hacer todo con el dedo, pero no acaba de ser lo preciso que es el lápiz. Los primeros 5 años, desde 2011 hasta 2015 fue un salto, pero no fue hasta el iPad Pro cuando llegó al lápiz".

La evolución de forger ha ido paralela a los iPad. A medida que la precisión de la tablet de Apple ha mejorado, la aplicación ha tenido acceso a un mejor control. Pero no es el único recurso que delimita la experiencia. "La cantidad de RAM es el factor más determinante, lo que delimita los datos que puedes tener". No se trata de una cuestión de requisitos mínimos, pero cuanta más RAM más polígonos se pueden gestionar.

"Con la subida de precio han subido también las valoraciones"

"La cantidad de descargas todavía es baja", nos explica. "Entre unos 9.000 y 10.000 usuarios únicos mensuales". Pero donde sí destaca forger es el alto nivel que parecen tener sus usuarios.

"Depende mucho del perfil, hay varios tipos de feedback. Por un lado está el usuario profesional, que ya usa este tipo de apps en el ordenador. La gran mayoría de ellos están sorprendidos porque tienen todas las funcionalidades en el iPad. Y con un coste 10 veces menor. Las limitaciones del iPad es algo que te adaptas, pero al final estos usuarios sacan resultados muy buenos porque están acostumbrados a estas herramientas".

"Otro tipo de usuarios son los que la prueban por casualidad. También hay otros que todavía les falta experiencia y se piensan que hay truco. Ven al resto de gente crear y a ellos no les sale. Es difícil, pero si yo no sé dibujar y me bajo una app de dibujo, es un poco difícil echarle la culpa a la app. Aunque entiendo sus motivaciones".

Estamos ante una aplicación de pago, como suele ser habitual para este tipo de aplicaciones tan elaboradas. Sin embargo, el coste no ha supuesto una barrera de entrada. "Creo que al revés", nos explica Javier. "Desde que salió en octubre de 2011 hasta marzo de 2019, la aplicación ha costado 3 dólares. Pero a lo largo del último año, por la cantidad de soporte y funciones, decidí subirla de 3 a 5".

Respecto al soporte, Javier expone la complejidad y el tiempo que emplea. "Responder ciertas preguntas de soporte no es un 'sí o no'. Son respuestas complejas que exigen tiempo". Finalmente, forger ha subido hasta los 9,99 dólares. "Mi objetivo siempre había sido subirla a los 9,99 dólares, que yo consideraba que era el punto ideal".

"No sé porqué, pero cuanto mayor ha sido la inversión del usuario, mejor ha sido la respuesta. Se ha ido descartando el tipo de usuario que la descargaba por probar y no tenían interés real, sino por curiosidad. Con la subida de precio han subido también las valoraciones. Quizás la gente también le da más valor".

La cantidad de opciones que tiene forger es muy elevada, pero también se ha ido actualizando a ritmo constante. De estas actualizaciones, la más compleja es una de las últimas que han llegado. "Realmente hacerla fue solo 3 o 4 semanas, pero llevaba años pensándola. Es mejorar la velocidad hasta el punto que sea más rápida que cualquier app para ordenador. Eso me costó poco de hacer, pero porque estuve durante años intentándolo hasta dar con la tecla. Con solo dos días a la semana, no puedo perderlos haciendo pruebas fallidas. Tengo que intentar aprovechar el tiempo al máximo y perder dos días implica perder la semana completa".

Afinar la experiencia de forger parece una de las obsesiones de Javier, por ello por el momento solo está disponible para iOS. "Técnicamente se puede trasladar a otros sistemas operativos, pero el problema que tiene desarrollar para otros es la complejidad del hardware, un problema real. Aunque haya 3 o 5 iPhones y 3 o 5 iPads distintos, se pueden conseguir y probar en todos y cada uno de ellos". Una relación con el sistema operativo de Apple que ha llevado a que la empresa le tenga en cuenta para feedback y aspectos técnicos.

El impulso de ser elegida app del día en la App Store

Forger, elegida aplicación del día en la Apple App Store

¿Es una aplicación viable económicamente? Es una cuestión con muchos matices. Javier nos reconoce que los ingresos del último mes han sido una "barbaridad", principalmente después de haber sido elegida app del día en la App Store.

"Es un poco variable, ahora mismo creo haber alcanzado los 15.000 dólares en ventas. Pero no es para nada representativo de la media de ingresos. Además todo esto ha pasado en un momento en el que ha coincidido con la cuarentena, en que la gente estaba más tiempo en casa y entiendo que han hecho más compras por internet de las que normalmente harían".

"La aplicación realmente no ha empezado a generar beneficios hasta éste año, 9 años después de su publicación en la AppStore, hasta el momento perdía dinero trabajando en ella en vez de en mi trabajo", relata Javier consciente del esfuerzo que ha supuesto.

El aspecto de la monetización es clave para entender la dificultad de elaborar una aplicación de este calibre. "Apple ha dicho que está bien, pero sigue sin ser sostenible a largo plazo. Es un nicho de mercado muy pequeño. En dibujo 2D existen aplicaciones como Procreate que tienen mucho mercado, más de 100.000 veces".

"Por el momento no me he planteado dejar el "otro" trabajo todavía, ni intentar aumentar el equipo, dada la volatilidad económica", nos explica. Entre las opciones que se plantea Javier para asegurar su viabilidad está un modelo de suscripción. "Es el modelo que tienen las apps de este mundo. No sé si sería una versión Pro, una app diferente o un añadido. En cualquier caso, no afectaría a la funcionalidad actual de la aplicación y todos los usuarios que ya la tienen obtendrían todas las funcionalidades".

De Londres a Vila-real

"La única parte compleja ha sido la mudanza", nos explica cuando le preguntamos por el cambio de trabajar en Londres a teletrabajar desde su ciudad natal, Vila-real, en el sureste de la provincia de Castellón. "En España hay bastante más burocracia cuando eres autónomo". ¿Los motivos del cambio? "No estábamos mal, pero teníamos ganas de volver tanto yo como mi pareja. Buscamos una fórmula y salió la oportunidad".

"No me ha afectado teletrabajar. He pasado de ser empleado allí a teletrabajar, pero cuando vuelvo a Londres no tengo la sensación de "oh, cuanto tiempo". Utilizamos mucho la webcam y ya tengo el despacho propio dedicado para eso".

¿Se habría animado hace 10 años a dedicarle más tiempo a forger? "Sí y no. Haber estado en cine y ahora en publicidad me hace ver necesidades desde el lado de producción que quizás no vería desde el lado de desarrollo puro. Haber estado ligado me ayudo a diario a anticiparme a cosas que otras apps no ofrecen y se hacen en aislamiento total, como algunas de ordenador".

"Ciertas limitaciones que tienen aplicaciones profesionales que se utilizan a diario por cientos de miles de usuarios, digamos que yo he podido evitarlas con una app más pequeña. Porque las he visto, me han pasado a mí o a compañeros y he podido evitarlas desde el principio".

"Cuando empecé a esculpir había mucha gente a la que admiraba y ahora utiliza mi app"

"Ayer mismo, un usuario por Twitter que había taggeado #forger me permitió descubrir que un ilustrador 2D, que tradicionalmente no habría sido objetivo, utilizaba la app. Se trataba de un ilustrador que trabaja para Magic The Gathering. Me chocó que había usado la app para esculpirse la cabeza de un dragón y así poder posicionarla de varias formas. Quizás para tenerla como referencia o colocar varias posiciones y ver el efecto de la luz".

Oh yes, I did this quick head for my hydra on @forgerapp in the IPad. Really fun to play with and quite useful for a quick reference for the shape and light. Especially here, that I had multiple heads in different positions and wanted to stay consistent. pic.twitter.com/kKJp1Vr7mq — Randy Vargas is on @patreon (@VargasNi) June 10, 2020

"Hay muchos usuarios. Cuando empecé a esculpir había mucha gente a la que admiraba y ahora utiliza mi app. Hacían un muy buen trabajo y ahora cuando veo sus nombres en Instagram me alegra mucho".

Mirando por redes sociales, Javier descubre muchísimos usos de forger que él no había previsto. "Un padre que tenía un juego de cuando salió la primera película de Jumanji se había hecho unas figuritas. Las originales del juego no eran igual a las de la película. Las diseñó con forger y luego las había impreso en 3D. Una historia que no se me había ocurrido". No es el único caso que nos describe. "Un cosplayer de Magneto se había hecho algunas piezas del cosplay, primero diseñadas con la app".

Uno de los diseños realizados a través de forger. Vía Kouji Tajima

"He desarrollado esta aplicación siempre desde el punto de vista del cine, la animación o publicidad, a nivel de efectos visuales o incluso videojuegos. Los palos más cercanos. Entiendo que se está utilizando por artistas conceptuales para la preproducción de videojuegos. Me gustaría, y sé que algunos empresas lo preparan, a nivel de arte conceptual para cine. En los próximos meses o próximo año, se empezará a utilizar en el cine profesional. Es algo que esperaba, pero me sorprende cuando la veo también en otros ámbitos".

"En mi caso, cada vez que tengo un rato para usarla acabo viendo qué tengo que mejorar y acabo tomando notas de actualización. Mi objetivo es utilizarla en cine y animación. A medida que el hardware y los dispositivos como el iPad vayan a más, los modelos 3D que se podrán hacer con forger serán perfectamente capaces para una película. Para que la próxima película de Pixar tenga modelos finales con forger o que se puedan hacer modelos para una película como Los Vengadores desde aquí".