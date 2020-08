La historia del "iPod espía" con el que Apple ayudó al gobierno de EEUU, según un ex-ingeniero de la compañía

David Shayer, quien fue ingeniero de software para Apple, ha contado en TidBits su versión de la historia de cómo se desarrolló en secreto un iPod para el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Tony Fadell, considerado como uno de los padres del iPod, también ha querido compartir el caso en redes sociales. Shayer asegura que, si bien nunca se le llegó a decir cuál era el propósito exacto de construir este dispositivo, todo apuntaba a que trataban de construir un contador Geiger, es decir, un dispositivo capaz de medir la radiactividad.

Los acontecimientos cuenta Shayer que se dieron en 2005, dos años antes de que se lanzara el iPhone. El proyecto se realizó en máximo secreto, sin registros del proyecto y con tan solo cuatro personas en Apple teniendo constancia del trabajo que se estaba realizando.

