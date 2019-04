Hay monjas vendiendo torrijas por internet: elaboradas en el momento que las compras y solo durante esta época de Semana Santa

Pan, huevos y leche. Fritas y bañadas en un almíbar realizado con una exquisita miel y aromatizadas con un toque de canela y limón. Así son las torrijas caseras preparadas por las hermanas dominicas de los monasterios y conventos de Sevilla. Y lo mejor no solo es la buena pinta que tienen, sino que también las venden por internet.

Este producto típico de la Cuaresma y la Semana Santa se ha extendido por todos los rincones y es uno de los dulces más tradicionales de estas fechas. Hacer torrijas requiere de una cuidada elaboración, un cariño especial e ingredientes naturales, pero lo ideal es consumirlas cuanto antes ya que pierden mucho de un día para otro. Por ello, las monjas de clausura las elaboran bajo pedido, en el momento en que las compras y para intentar que cuando nos lleguen a casa estén lo más sabrosas posible.

Totalmente artesanales y elaboradas bajo pedido

En mayo de 2014, Elisenda García decidió que quería ofrecer por internet los dulces que se consumían en los monasterios de Sevilla. Normalmente estos conventos estaban situados en cascos antiguos o sitios de difícil acceso, pero sus productos bien merecían la pena darse a conocer. Es por eso que contactó con varios monasterios para preguntar a las hermanas si querían vender por internet sus dulces. Tras varios meses llamando a distintos monasterios, a finales de febrero de 2015 se abrió la tienda online hechoenelconvento.com. Desde la web sirven a toda España y Europa y ofrecen productos elaborados artesanalmente bajo pedido, con "tiempo y primor" para "transmitir a los paladares más exigentes bocados exquisitos y auténticas delicatessen".

Previamente, la Fundación Amplexus y el Monasterio de San Clemente de Sevilla ya habían reunido a las hermanas dominicas para elaborar sus torrijas, aunque la tienda online trabaja con varios conventos. De entre ellos, hoy en día las torrijas las elaboran las monjas del Monasterio de Santa María la Real de Bormujos de Sevilla.

"Algunas escuchaban la palabra internet y colgaban. Otras respondieron mucho mejor y están encantadas", nos explica Elisenda. Las torrijas no son el único producto que venden, ya que algunos monasterios han acabado produciendo otro tipo de productos artesanales como jabones o productos de la huerta.

"Ha habido monasterios que se han adherido a la web después que conventos de su congregación lo hayan recomendado", sin embargo, no todo es positivo en este proyecto, ya que también requiere una carga de trabajo que no siempre puede compaginarse con la actividad diaria de las hermanas. "También es cierto que ha habido grupos que ya no están, que tienen más complicado adaptarse a los tiempos de trabajo establecidos con el comprador".

Pese a que las torrijas son el dulce por excelencia de estas fechas, Elisenda explica que la época más fuerte es Navidad.

El tiempo de los pedidos se encuentra en función del volumen de trabajo que tengan que realizan las hermanas.

La elaboración de las torrijas requiere tiempo y dedicación, pero los detalles están muy bien definidos a la hora de comprar el producto. El trabajo en el obrador del monasterio se desempeña por las mañanas, de lunes a viernes. A la hora de hacer la compra también se fija un tiempo máximo para la realización de los pedidos, es decir, una estimación en función del trabajo y volumen que tengan en ese momento. Para estas semanas, ese tiempo oscila entre 5 y 12 días.

Una vez finalizada la producción de las torrijas, la entrega se hace en las 24 horas siguientes con un compromiso de entrega antes de las 20:00h para la península.

En declaraciones a InformativosRTVE, Sor Monserrat declara que "son recetas antiguas, las típicas recetas secretas de toda la vida, aunque hay mucho dulce que hemos compartido con otros monasterios".

Para una bandeja de 8 unidades de torrijas, mojadas en leche, rebozadas en huevo y bañadas en almíbar, el precio es de 7,60 euros. Un precio bastante lógico por tener en casa un producto artesanal y hecho siguiendo las recetas tradicionales.

De leche o vino, el Horno San Onofre también las envía pero dentro de la M40

Las monjas de clausura de Sevilla no son las únicas que venden torrijas por internet. Entre la ruta de las mejores torrijas de Madrid encontramos un clásico: la pastelería Horno San Onofre.

Elaboradas con pan bombón de su obrador, mantequilla, azúcar, canela, limón y emborrachadas de leche o vino. Las torrijas del Horno San Onofre también se pueden comprar por internet, aunque con una limitación importante: solo hacen envíos dentro de Madrid, en el interior de la M30. El transporte se realiza por empresas externas que tienen un plazo de 48 horas desde la confirmación de envío. Su precio son 3,90 euros por sus torrijas, aunque tanto la versión de leche como la de vino están agotadas en el momento de escribir estas líneas.

Pastelerías como el Horno San Onofre o Capellanes también realizan envíos de torrijas online, aunque en este caso se limitan al centro de Madrid.

Otras pastelerías también han encontrado en las torrijas un postre de temporada que incluir en su repertorio, aunque no son fáciles de encontrar.

Embassy Madrid 1931 envía torrijas a 2,90 euros, con envíos en 48 horas. El mismo tiempo tarda la Pastelería y Artesanía Beli, de Antequera, en este caso lo que envían es una caja de un kilo de torrijas de miel o azúcar hechas con pan casero por 10 euros más gastos de envío.

El Grupo Viena Capellanes también envía torrijas a 2,90 euros, aunque como ocurre con San Onofre, los envíos se limitan a Madrid Capital y tienen un elevado coste de envío. Si bien, dejan la puerta abierta a envíos fuera de este área pero debe consultarse importes adicionales. El peso en este caso es de 140 gramos y aconsejan tenerlas refrigeradas entre 0 y 4 grados centígrados, hasta un máximo de seis días.

En bandejas de 8 torrijas para que lleguen a buen puerto

Comprar torrijas por internet es casi un sueño hecho realidad para los más golosos, pero surgen varias dudas sobre la viabilidad de enviarlas y que lleguen a buen puerto.

Miguel Ayuso, editor de Directo al Paladar, nos explica algunos requisitos que deben cumplir estos envíos. "Las torrijas se pueden enviar como cualquier otro frito, con el añadido que no necesitan estar crujientes."

Para proteger los envíos, las hermanas dominicas las envasan en paquetes de ocho torrijas, antes nueve. Cada paquete va envasado individualmente, con el empaquetado original que hacen las monjas según explica la propia web. Adicionalmente, como es recomendable en estos casos se añade un relleno interior y se imprime el etiquetado de frágil para el transporte.

La clave de las torrijas es consumirlas en el momento, no solo para mantener el sabor de un producto recién hecho sino porque "llevan huevo, aunque este va cocinado". Aunque para Ayuso sobre todo lo importante es la seguridad a la hora de envasarlas y transportarlas. "Las torrijas son más sensibles a los movimientos bruscos que otras comidas. Si están bien hechas se pueden romper con facilidad".

Por parte de la tienda de Hechoenelconvento, la mensajería se realiza con Correos Express y con envío las 24 horas para toda la península. "Salvo excepciones, el último día de reparto es el jueves para asegurarnos que llegan lo más reciente hechas posibles", detalla Elisenda. "En verano, los dulces refrigerados se dejan de vender por el calor, pero en Semana Santa el envío es más directo y el usuario está siempre avisado del estado de sus torrijas".