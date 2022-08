El mapa isocrono definitivo: hasta dónde puedes llegar en cinco horas desde cualquier ciudad de Europa

Europa tiene una red ferroviaria excelente, pero no desde todas las ciudades es posible llegar igual de rápido a todas partes. Mientras que desde Madrid o París en poco tiempo podemos estar en la otra punta del país, si partimos de una ciudad menos comunicada como Santander o Jaén el recorrido consume mucho más tiempo.

Para reflejar estos tiempos se ha creado este ilustrativo mapa que muestra lo lejos que podemos llegar en tren desde cada ciudad en 5 horas, mostrando con colores más intensos los viajes que están a una o dos horas. Simplemente podemos ir pasando el cursor por encima de cada ciudad y el mapa refleja de forma muy visual cuál es la distancia que podemos recorrer en ese tiempo.

El mapa asume que los intercambios son de 20 minutos y que moverse por cada estación consume cierto tiempo andando. Los cálculos son basándose en la media y el autor ya explica que es posible que en el momento de realizar el viaje no coincida exactamente con lo mostrado.

Dicho este aviso, el detalle que muestra es enorme y la web funciona muy bien. El mapa está creado por el ingeniero Benjamin T.D, especializado en software en Genesis.

Isochrones 😍 ! This map shows you how far a 5h train ride will take you, departing from any city in Europe.https://t.co/6F4dJ80N87



Inspired by Direkt Bahn Guru by @juliustens. pic.twitter.com/8vY48WiakE