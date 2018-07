Elon Musk, a través de SpaceX y Boring Company, se suma a la misión de rescate de los niños atrapados en la cueva de Tailandia

El pasado 4 de julio nos enteramos que un equipo de fútbol, integrado por 12 niños y su entrenador, se encontraban atrapados dentro del sistema de cuevas de Tham Luang, en el norte de Tailandia. Esto desató un gran misión de rescate contrarreloj, ya que las cuevas están inundadas, se está en plena temporada de lluvias y por tanto se espera que llueva aún más, lo que complica que puedan salir a través de los estrechos pasadizos.

Ante esto, equipos internacionales de rescate se han movilizado para tratar de ayudar y actuar lo antes posible. Y hoy, por primera vez, Elon Musk confirmó que un grupo de ingenieros de SpaceX y Boring Company se dirigen a Tailandia para sumarse a la ayuda in situ.

"La mejor forma de ayudar es estando allí"

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person. — Elon Musk (@elonmusk) 6 de julio de 2018

Para tratar de entender un poco la complejidad de este caso, sólo basta mencionar que el ex buzo de la marina tailandesa, Saman Gunan, murió después de entregar tanques de oxígeno a los niños el pasado jueves, demostrando cuán peligroso sería intentar salir de las cuevas.

Desde que se conoció este caso, Elon Musk ha estado muy activo en Twitter brindando consejos que podrían ayudar en el rescate del equipo de fútbol atrapado, ya que asegura que su equipo en Boring Company puede contribuir con la tecnología que usan para hacer sus túneles.

Musk ha lanzado propuestas como un tubo de nylon dentro de la cueva, que al inflarlo sirviera "como un castillo hinchable" para crear un túnel submarino. Así como usar su "radar avanzado de penetración de tierra", el cual es una herramienta que usan en Boring Company para las tareas de perforación.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole. — Elon Musk (@elonmusk) 6 de julio de 2018

De hecho, se ofreció a enviar una batería Powerpack completamente cargada para apoyar en las tareas de bombeo de agua. Pero ahora mismo, la propuesta que suena más viable es el uso de tubos hinchables con recubrimiento de kevlar, lo cuales podrían servir para proteger a los niños y ayudarlos a salir. Esta tecnología es usada por SpaceX en la recuperación de sus cohetes y cápsulas espaciales.

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) 5 de julio de 2018

Inflatable tubes & pods being made out of Kevlar for better abrasion resistance. A SpaceX engineer happens to be in Thailand & is headed there now. Could one of the divers DM me? Need approx contour of most difficult sections for tube fab. — Elon Musk (@elonmusk) 6 de julio de 2018

Building double-layer Kevlar pressure pods with Teflon coating to slip by rocks & front/rear rope tow hitch & lead pockets for neutral buoyancy. ~60 cm oval. Testing this aft in a pool with a subject who has never done SCUBA. Do the divers think something like this might work? — Elon Musk (@elonmusk) 6 de julio de 2018

Yeah, that’s what I’m talking about in that tweet — double-layer Kevlar pressure pod with Teflon coating. Other approach is a long inflatable air sock. Both worth trying. — Elon Musk (@elonmusk) 6 de julio de 2018

Un vocero de Boring Company ya confirmó que van en camino para sumarse a la ayuda:

"Estamos hablando con el gobierno tailandés para ver cómo podemos ayudar, y hoy hemos enviando gente de SpaceX y Boring Company desde los EEUU a Tailandia para ofrecer apoyo en persona. Una vez que confirmemos qué es lo que sería útil enviar o hacer, lo haremos. Ya hemos recibido retroalimentación y orientación por parte de la gente en el lugar para así poder determinar cuál es la mejor manera de ayudarlos en sus esfuerzos."

Estaremos atentos ante cualquier novedad.

