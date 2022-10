Big Bin Bash, el silo más grande del mundo: cabe un Boeing 767 entero y hacen falta 2.500 camiones para llenarlo

La expresión “más difícil que encontrar una aguja en un pajar” toma una nueva dimensión si en vez de un pajar arrojamos la aguja al granero construido por Sukup Manufacturing en Mason City, una pequeña localidad de Iowa, en EEUU. Y es así porque más que un silo para grano, un depósito para maíz convencional como hay tantos repartidos a lo largo de las regiones agrícolas el país, lo que ha levantado Sukup es una auténtica mole de metal digna de figurar en el Guinness de los récords.

Los datos de la estructura impresionan, desde luego: ronda los 47 metros de alto, 50 de diámetro y —detalla la compañía— tiene capacidad para almacenar alrededor de 2,2 millones de bushels, o fanegas anglosajonas, lo que equivale a unas 55.900 toneladas de maíz o 48.000 de cebada.

Sus creadores calculan que se necesitarían 2.500 camiones para llenarlo y podría acoger un avión Boeing 767-200 dentro de su descomunal estructura, formada por 30 anillos.

Al anunciar el proyecto y en su web, Sukup Manufacturing presenta la estructura como “el silo para grano de espacio libre más grande del mundo”; una coletilla, la de "libre", con la que la compañía indica que la cubierta no se apoya en columnas ni pilares interiores.

El proyecto arrancó en septiembre de 2020 y menos de un año después, a mediados de 2021, sus obras estaban ya casi terminadas. El Big Bin Bash se presentó a inicios de junio de 2021 con una ceremonia con coral incluida en la que lucía una banda que recuerda su tamaño XXL de Guinness: “World´s Largest Grain Bin 2021”. El pasado julio sus dueños aún presumían de esa categoría.

