Adiós a las fotografías aburridas de tus vacaciones con estos consejos de tres fotógrafos especializados en viajes

Seguro que muchos de vosotros vais a empezar vuestras vacaciones en breve, y estáis sacando brillo a vuestras cámaras para aprovechar el tiempo libre. Pero no queréis hacer lo mismo de siempre, así que hemos buscado por la red los mejores consejos para la fotografía de viajes.

La fotografía de viajes enseña cómo vemos el mundo. Algunos prefieren el estilo postal, donde todo es bonito y el cielo es siempre azul; otros buscan siempre el autorretrato; hay quien le da igual cómo salgan las fotos y unos cuantos intentan buscar algo nuevo que decir con la cámara.

Es difícil hacer una buena fotografía, mostrar un lugar turístico como si fuera nuevo. No es el momento de convertirse en un gran fotógrafo, pero sí de intentar que nuestras imágenes sean mejores. Así que hemos tirado de hemeroteca y hemos encontrado los mejores consejos de tres fotógrafos de viajes.

Los consejos de Jim Richardson, fotógrafo de National Geographic

Jim Richardson es uno de los grandes de la mítica editorial y revista. Si quieres mejorar tus fotografías, no dudes en hacerle caso para que tus disparos tengan mucho más sentido:

En primer lugar tienes que investigar sobre el lugar al que vas a ir para tener la mejor inspiración. No puedes ir con la mente en blanco. Tienes que conocer el sitio antes de llegar.

Cuando estés allí tienes que interesarte por todas las cosas que ofrecen, desde los propios habitantes hasta todas sus tradiciones. Y ser capaz de tocar todos los palos de la fotografía, no solo el de viajes. Es importante dominar el retrato, la naturaleza...

Una de las cosas en las que más insiste es entender cómo funciona la armonía del color. No es lo mismo combinar el azul con el verde que apostar por una fotografía en la que vemos el azul del cielo, el verde de la pradera y el rojo de la camiseta de las personas que te acompañan.

Y no dispares todo con la misma orientación. Trabaja con imágenes horizontales, pero no te olvides de sacar alguna que otra vertical. Y adáptate al espacio donde vayas a enseñar tus fotografías. No es lo mismo pensar en el móvil o en una copia en papel.

Para finalizar recomienda volver una y otra vez a los mismos lugares con una luz distinta, con otra temperatura, de día y de noche. Todo cambia y puede mejorar.

Esteban Moro y la fotografía de viajes

Esteban Moro es uno de los fotógrafos de viajes con más proyección de Colombia, como vimos en la entrevista que le hicimos en Xataka Foto. Aquí tenemos sus consejos.

@Ferfoto

En la fotografía el azar es fundamental. Y tienes que aprender a vivir con ello. Puede que todo lo tengas preparado y ese día igual no puedes conseguir nada interesante. O que te ocurra todo lo contrario.

Cuando llegue la hora de llevarse la cámara al ojo tienes que tener referentes visuales en tu cabeza. Pueden ser fotógrafos de renombre, pintores históricos o cualquiera que te inspire para hacer mejores fotografías.

Eso sí, antes de fotografiar a una persona, tienes que pedirle permiso. Así construyes una imagen y no la robas. Para que todo salga natural tienes que dominar tu cámara de tal forma que no dudes en ningún aspecto técnico antes de disparar.

Y dos cosas importantes para terminar, aprende a convivir con todo tipo de personas. Y no dejes nunca de trabajar.

Gonzalo Azumendi, uno de los mejores fotógrafos españoles de viajes

Es uno de los fotógrafos más dinámicos de la fotografía española, después de llevar más de tres décadas con la cámara al hombro. Es un hombre de espíritu y cuerpo incansables, y eso se ve en su fotografía. Sus consejos son oro puro.

@ferfoto

Para él la clave es moverse por instinto. No pienses en nada antes de llegar a donde quieras ir. Y una vez allí, empieza a organizarte y planificarte para conseguir los disparos que te inspiran el lugar. Ve con la mente limpia. Déjate llevar por las sensaciones.

También recomienda no llevar un equipo pesado. Si es ligero mucho mejor, puesto que el peso mata al fotógrafo.

Y para el final, una cosa muy valiosa, que muchos deberían seguir al pie de la letra: no hace falta tomarse en serio. Puedes utilizar las redes sociales para divertirte y mostrar alguna faceta tuya que no trabajas en la fotografía más personal. El secreto es disfrutar con la cámara al hombro en todo momento.

Al final, cada uno de nosotros tiene que elegir su propio camino con sus referentes de la mano. Aunque solo quieras tener recuerdos, me imagino que querrás que sean buenos. Igual estos tres fotógrafos no te inspiran, pero si buscas seguro que encuentras alguno que te oriente para encontrar tu mejor disparo.

Imagen de portada| Etienne Girardet