Ucrania ha encontrado un poderoso y diminuto aliado contra los drones rusos: este peculiar dispositivo

Dos años, seis meses y tres días han pasado desde que Rusia invadiese Ucrania y comenzase una guerra que, a día de hoy, parece lejos de resolverse. Esta guerra no solo se está librando en el suelo con armas, balas y carros de combate, sino que también es electrónica. Los drones, sin ir más lejos, son claros protagonistas en las ofensivas rusas y proteger a las tropas ucranianas de ellos no es tarea fácil.

Sin embargo, un peculiar, diminuto y barato dispositivo llamado Tsukorok (podría traducirse como "terrón de azucar") está sirviendo a las tropas para detectar drones y darles tiempo para activar las contramedidas o ponerse a salvo.

Versiones del Tsukorok | Imagen: Drone Spices

Tsukorok. Esta cajita de apenas unos centímetros es un sistema de detección de aviones no tripulados y consta de dos partes. Una se fabrica en Ucrania y otra se compra en China. La caja parece estar impresa en 3D. Su creador fue Dmytro Selin, un ucraniano que vive en Londres. Serhii "Flash" Beskrestnov (oficial de reserva y experto en transmisiones de radio ucraniano de 49 años), explica en su canal de Telegram que este proyecto (crear y distribuir el dispositivo) se está llevando a cabo "sin ayudas públicas significativas, con un margen mínimo sobre el precio de los componentes para los costes relacionados".

Una cuestión de tiempo. Pasa poco tiempo entre que un dron detecta un objetivo y ataca, de ahí que sea vital detectarlo a tiempo para activar las contramedidas, generalmente un sistema como el rifle KVSG-6 que inhibe la señal e impide la comunicación piloto-dron. Ahí es donde entra este dispositivo, en la detección.

Dispositivos Tsukorok | Imagen: Sprava Hromad

Detectar y avisar. Eso es lo que hace Tsukorok. La clave, claro está, es que es un equipo pequeño, ligero, barato y que cualquier soldado puede llevar consigo. No requiere manipulación excesiva y es totalmente pasivo. No envía nada, sólo recibe, de forma que no revela la posición de la persona que lo transporta. Para que funcione correctamente es importante mantenerlo actualizado, algo que queda en manos de los expertos en guerra electrónica, que periódicamente ofrecen las frecuencias usadas por los drones rusos.

Cómo funciona. Según explica Serhii Beskrestnov, el dispositivo tiene un rango de detección de entre seis y 16 kilómetros, dependiendo del terreno, el tiempo, etc. El Tsukorok escanea las bandas 865-885 MHz, 902-928 MHz y 970-1020 MHz de forma simultánea, aunque un módulo adicional le permite escanear la banda de 2,4 GHz. Bajado a drones concretos, este dispositivo puede detectar la serie DJI Mavic, Eleron, Zala, Orlan y Supercam.

También dispone de un modo de seguimiento que permite saber la distancia aproximada del dron y si se acerca o aleja. Según el dron que detecte, el dispositivo muestra una letra de identificación E (Eleron), Z (Zala), O (Orlan) y Sc (Supercam), ZL (Zala Lancet, reconocimiento y kamikaze) y FPV para los drones FPV. Se alimenta de una batería 18650 y su autonomía es de entre 12 y 20 horas.

Precio. Es un punto vital, ya que de nada sirve que funcione si no es accesible. La primera versión costaba 2.400 grivna y la segunda, más potente, 3.000 grivna: Estamos hablando de entre 52 y 65 euros al cambio.

Imagen de portada | Serhii "Flash" Beskrestnov en Telegram

