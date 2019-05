La tostadora de Razer para gamers fue una broma del 1 de Abril, ahora van a fabricarla en serio por aclamación popular

En una de esas bonitas historias con final feliz que sólo son posibles en internet, Min-Liang Tan, CEO de Razer, confirmó que comenzarán con el desarrollo de la Razer Toaster, sí, una tostadora fabricada por la famosa compañía de hardware gaming.

Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues primero tenemos que remontarnos a septiembre de 2013, cuando un fan de nombre Mark Withers fundó en Facebook "Give us the Razer Toaster" (Danos la tostadora de Razer), una fanpage que precisamente buscaba eso, que Razer fabricara una tostadora.

Lo siguiente en la misión, aparentemente imposible, de los miembros de la fanpage fue comentar en todas y cada una de las publicaciones de Tan en Facebook, donde suele ser muy activo, hasta que finalmente llegó el día. Tan respondió a uno de los comentarios de estos fans con una sola condición para desarrollar la tostadora: "Si consiguen un millón de 'Likes' en su página, les haré la maldita Razer Toaster".

Claramente parecía una misión imposible.

Tras aquel comentario de Tan pasaron tres años de paz y tranquilidad, donde a pesar de los memes, las peticiones en vídeo y los miles de comentarios en redes sociales, se veía complicado que los fans lograran conseguir el millón de 'Likes' y por ende, su tostadora gaming.

Pero fue la misma Razer la que un día decidió retomar la broma. El 1 de abril de 2016, día de los inocentes en Estados Unidos, Razer anunció 'Project Breadwinner', una impresionante broma donde vendían como real la ansiada tostadora. La broma estuvo tan bien realizada que hubo vídeo de presentación, fotos de producto en alta resolución y hasta una web de crowdfunding para que los fans pudieran financiar el proyecto.

La mala noticia: todo se trataba de una inocentada.

Pero no todo estaba perdido, ya que esto sirvió para que los fans de Facebook resurgieran y empezaran a bombardear nuevamente a Razer y Tan. Ante esto, Tan añadió una nueva cláusula a su acuerdo con los fans de la tostadora: cada vez que alguien se haga un tatuaje de la Razer Toaster se sumarán en automático 100.000 'Likes' a su fanpage.

Desde entonces, la fanpage ha visto crecer sus 'Likes', aunque no al ritmo necesario para llegar al millón. La verdadera sorpresa de esto es que fueron apareciendo personas con tatuajes de la tostadora, por lo que poco a poco se acercaban al objetivo.

Y así es como finalmente llegó el momento. Hace unos días se confirmó que fueron en total 12 personas las que se tatuaron la inexistente Razer Toaster, por lo que lo siguiente era que Tan se pronunciara al respecto.

Ante este logro, Min-Liang Tan publicó lo siguiente:

"Bien, no pensé que estos chicos lo lograrían, pero lo hicieron. La meta era llegar a 1,000,000 de 'Likes' y cada tatuaje de Razer Toaster representaría 100.000 'Likes'. Pues consiguieron 12 tatuajes de Razer Toaster. ¿Qué puedo decir? Oficialmente le he dado 'Like' a su página y voy a reunir a mi equipo de diseñadores e ingenieros. Esto tomará algunos años, pero me aseguraré de compartir el progreso y convertirlo en un tema de la comunidad. Una tostadora Razer. Para los amantes de la tostadora Razer. Hecha por los amantes de la tostadora Razer."