Qué tener en cuenta al comprar un router Wifi para que tenga las tecnologías de los próximos años

Comprar un router para nuestro hogar buscando mejorar aquellos que nos dan las operadoras era una tarea relativamente sencilla hace unos años. Pero ahora mismo los nuevos protocolos y tecnologías evolucionan a tal ritmo que nos arriesgamos a comprar un modelo que no pueda trabajar con todo lo que viene en cuestión de pocos años.

Es por eso que vale la pena, si te planteas hacer la compra, tener en cuenta qué tecnologías van a ser las más comunes en los routers del futuro próximo. De este modo, aunque hagamos la compra hoy, estaremos preparados para las tecnologías que vienen.

Redes WiFi 6, 6E, condición básica para que un router de hoy siga fresco mañana

Si quieres un router que trabaje bien durante los próximos años, es prácticamente obligatorio comprar un modelo que ya sea compatible con el estándar WiFi 6. Muchos de los routers en uso hoy en día son WiFi 5 y su funcionamiento es decente, pero con cada vez más dispositivos y accesorios conectados en nuestros hogares éstas pueden quedarse saturadas.

Como ya hemos visto en Xataka, la principal ventaja no es un aumento sustancial de velocidad de la conexión (subimos de 433 a 600 Mbps en velocidad de datos y de 7.000 a 10.000 Mbps en velocidades máximas teóricas). Lo que cuenta es un mayor rendimiento y eficiencia de las conexiones, incluso en situaciones en las que haya muchos dispositivos conectados a una misma red inalámbrica. La primera señal de ello es que se utilizan las bandas de 2,4 y 5GHz al mismo tiempo, para aprovechar la velocidad de conexión de una y la amplia cobertura de la otra.

La tecnología OFDMA es capaz de dividir la señal hacia varios dispositivos y usuarios, siendo más eficiente y evitando la clásica cola FIFO para transmitir datos.

Un router con WiFi 6 de calidad debe ser compatible con las tecnologías OFDMA, MU-MIMO y Coloración BSS. OFDMA permite dividir la señal que emite un router para dar servicio a varios dispositivos al mismo tiempo, reduciendo la latencia y aumentando el rendimiento cuando hay muchos dispositivos pidiendo datos.

MU-MIMO también aplica mejoras en este aspecto, permitiendo que el router envíe transmisiones de datos simultáneas a varios dispositivos al mismo tiempo en vez de individualmente (lo que provoca colas de dispositivos y routers más ocupados durante más tiempo). Por su parte, la Coloración BSS reduce las interferencias que puedan haber entre dos puntos de acceso de una misma red inalámbrica asignando etiquetas ("colores") a cada punto decidiendo en cada momento si es mejor usar los puntos simultáneamente o no.

Más que aumentos de velocidad, los routers con las últimas tecnologías se centran en optimizar las conexiones y descongestionarlas

WiFi 6 también ayuda a reducir el consumo de los dispositivos que se conectan a su red gracias a la tecnología llamada Target Wake Time (TWT). Con ella se evita que los dispositivos comprueben periodicamente si hay transmisiones de datos pendientes desde el router y viceversa: la propia red ya "negocia" un tiempo de acceso a las transmisiones con lo que ya se sabe en qué momento detenerla.

Si ya quieres poner la guinda y sacar matrícula de honor a la hora de elegir router, puedes buscar que sea compatible con la evolución de WiFi 6 llamada Wifi 6E. Su principal cambio es que contempla también la banda de 6GHz, cuando WiFi 6 y resto de generaciones anteriores trabajan en las bandas de 2,4 y 5GHz.

WiFi 6E también agrega varios canales más (14 de 80MHz o 7 de 160MHz dependiendo del router), cuando hasta ahora sólo se podía usar dos canales a 160MHz. El resultado serán zonas mucho menos congestionadas y eficientes incluso con muchos dispositivos conectados a una misma red.

No hay que olvidar que en todas esas conexiones también debería incluirse el protocolo de seguridad WPA3, que mejora la protección de nuestra red incluso de nosotros mismos cuando establecemos contraseñas débiles que caerían fácilmente ante un ataque de fuerza bruta. De hecho, lo más probable es que si un router no ofrece WPA3 es que directamente no sea un router WiFi 6.

Otra ventaja importante de WPA3 es el cifrado de datos transmitidos, de modo que si alguien logra adivinar la contraseña de tu WiFi por el método que sea será incapaz de consultar los datos que se hayan transmitido antes de su intrusión.

WiFi Mesh: haz de tu red una malla que optimice tus conexiones

Otra característica que no hay que descartar es la llamada WiFi Mesh, o WiFi en malla. Con ella ya no nos compramos un sólo router, si no un conjunto de dos o tres nodos con los que repartir la señal adecuadamente por toda la casa.

La función y ventaja principal de las redes malladas es que son esos routers los que deciden, mediante la detección de los dispositivos, qué nodo es el que puede dar la mejor señal. Nada de depender de lo que el dispositivo detecte en ese momento: los nodos procesarán y decidirán en tiempo real cuál de ellos aportar la mejor señal. Son la alternativa moderna a los clásicos repetidores y una solución adecuada para aquellas casas que tengan agujeros negros de señal en algunos rincones.

¿Hay algo más allá de WiFi 6E, las redes Mesh y todas sus tecnologías? Sí, podemos mencionar la de momento llamada WiFi 802.11bf, que nos traerá la posibilidad de detectar movimiento y medir distancias utilizando las señales de la propia red inalámbrica. Sin embargo este tipo de redes no llegarán hasta como mínimo 2024 y aún es demasiado pronto como para que lo consideres ahora mismo.

No todo va a ser inalámbrico: las redes cableadas de 10Gbps pueden ayudar mucho

Las redes WiFi son cada vez mejores, pero los cables siempre ofrecerán una conexión más estable y rápida. Hay quien incluso hace obras en casa y se crea sus propios cables para conectar sus dispositivos sabiendo eso. Cuantos más dispositivos tengas conectados con cable, menos dispositivos estarán congestionando tu red WiFi. En Nintendo acaban de demostrar que lo tienen en cuenta añadiendo puerto ethernet en el nuevo modelo de la Switch.

Por lo tanto, si eres una de esas personas con planes de usar cable ethernet allá donde pueda, no es una mala idea buscar un router capaz de trabajar a velocidades de 10 Gbps. Hoy en día lo normal es que esas redes sean de 1 Gbps, pero ya hay cables (Cat6a o Cat7) y switches capaces de multiplicar esa velocidad por diez.

El principal obstáculo aquí es que aún hay muy pocos modelos de router que ofrezcan estas conexiones de 10Gbps via cable ethernet, de modo que no lo consideraría como algo esencial e imprescindible por el momento. Si tu router cuenta con las últimas tecnologías inalámbricas pero mantiene los puertos Gigabit, no es el fin del mundo.

Router neutro, el comodín que te permitirá ser independiente de las operadoras

Los routers que suelen proporcionar las operadoras cuando contratas sus planes no suelen incluir las últimas tecnologías, pero dependes de ellos para poder tener una conexión de alta velocidad en tu hogar. Por lo tanto algo que vale la pena mencionar es que el router que contemples adquirir sea neutro, para que así podamos conectarlo al router de la operadora y configurar nuestra propia red WiFi de forma independiente.

Un router neutro no es capaz de recibir la señal que te da la operadora por sí solo e implica tener uno o más dispositivos conectados y funcionando, pero tiene la ventaja de poder darte una red WiFi más avanzada de la que tienes control absoluto. El router de la operadora pasa a hacer las funciones de un simple módem, un receptor de la señal.

Siempre tienes la posibilidad de comprar un ONT para reemplazar el router de tu operadora, pero cuidado: debe ser compatible con los protocolos de la centralita de la operadora y debes conseguir unas claves específicas que sólo la susodicha te podrá dar. Y eso si te las quiere dar, porque normalmente no lo hacen. Por eso lo más aconsejable aquí es usar un router neutro para evitar problemas de conexiones.

Routers Wifi 6: modelos destacados

ASUS RT-AX89X

El RT-AX89X de ASUS (423,95 euros) es todo un monstruo. WiFi 6, conexión ethernet a 10 Gbit y ocho antenas que se aseguran de aportar la mejor señal posible para un router de esta categoría sin ser Mesh. Una buena elección si priorizas los cables de altísima velocidad a todo lo demás.

ASUS RT-AX89X - Router Wi-Fi 6 AX6000 con Doble banda, 12 streams, tecnologías MU-MIMO, OFDMA, AiProtection Pro con tecnología Trend Micro, QoS adaptable y con puerto de 10G Hoy en Amazon por 423,95€ PVP en PcComponentes 423,95€

Linksys Velop WiFi 6 Mesh AX2400

Si las conexiones de 10 Gbps no te importan tanto, otra opción interesante es la de Linksys con sus nodos de WiFi Mesh Velop AX2400 (615,59 euros). Son tres nodos que, repartidos estratégicamente por tu casa, generarán una red mallada WiFi 6 capaz de aguantar con lo que le eches.

Linksys MX12600 Velop Tri-Band WiFi 6-Mesh (AX4200 - Enrutador/extensor inalámbrico para una conexión inalámbrica de hasta 830 m² y 3,5 velocidad para más de 120 dispositivos, 3 unidades) Hoy en Amazon por 615,59€

Amazon Eero 6

Amazon también tiene su propia solución de red mallada compatible con el protocolo WiFi 6. Los tres nodos Eero 6 (209 euros) son discretos y caben en cualquier rincón de la casa en el que tengas un enchufe libre. Presumen de poder gestionar hasta 75 dispositivos conectados sin despeinarse.

Nuevo | Sistema Wi-Fi 6 de malla de doble banda Amazon eero 6, con controlador de Hogar digital inteligente Zigbee integrado | 3 unidades Hoy en Amazon por 209,00€

ASUS RT-AX92U

Terminamos con esta solución más económica en comparación con el primer Router de la misma marca que hemos destacado. Sacrificamos los puertos de 10Gbps para toparnos con este RT-AX92U (165,90 euros) que nos despliega una red WiFi 6 y permite ser complementada con extensores WiFi Mesh.

ASUS RT-AX92U - Router Gaming Wi-Fi 6 AX6100 Tri-Banda Gigabit (OFDMA, MU-MIMO, Triple VLAN, Modo Punto de Acceso, AiProtection Pro con Trend Micro, Adaptive QoS, soporta Ai Mesh WiFi) Hoy en Amazon por 165,90€ PVP en PcComponentes 197,25€

Imagen | Andrés Urena