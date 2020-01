Picnic es un robot modular con Machine Learning que promete poder hacer 300 pizzas en una hora

Este robot modular es capaz de hacer 300 pizzas en una hora, y es el intento de la startup estadounidense Vivid Robotics de revolucionar los robots de cocina. Eso sí, aunque dicen que puede ser utilizada tanto en las cocinas domésticas como en los restaurantes, su tamaño hace que sean estos segundos su mayor cliente potencial.

Se trata de uno de esos inventos que dejan grandes ferias como el CES 2020. Es una plataforma robótica modular, ya que tiene varios módulos que se pueden ensamblar según la cantidad de ingredientes que vayamos a utilizar. También está conectada con la nube, ya que el usuario podrá descargarse recetas, y tiene un sistema de machine learning para ir aprendiendo y mejorando con el paso del tiempo... o de las pizzas.

La máquina en sí, que es como una línea de montaje de dimensiones doméstiacs, se llama Picnic, y la startup formada por expertos con larga trayectoria en el mundo alimenticio querían llevar al CES no un concepto de futuro, sino un sistema que y es funcional.

Como te hemos dicho al principio, es capaz de hacer 300 pizzas por hora, aunque esa cantidad se refiere a las pizzas convencionales de 12 pulgadas o unos 30 centímetros. Si lo que quieres es que te prepare una familiar de 18 pulgadas o unos 46 centímetros de diámetro, entonces la cantidad que es capaz de preparar sería 180 por hora. O por lo menos eso promete la empresa, por lo que habrá que esperar a ver si acaba llegando al mercado o a los restaurantes para ver si se cumple.

Picnic es un robot modular, lo que quiere decir que tendremos que montar tantos módulos como necesitemos dependiendo de las recetas de pizzas que vayamos a hacer. Por ejemplo, cuantos más ingredientes queremos que tenga la pizza más módulos para dispensarlos tendremos que instalarle.

La gran pega que tiene es que las masas tenemos que prepararlas a parte, ya que no hay ningún módulo que las realice. Lo que sí tiene es un primer módulo en el que las colocamos una vez las hayamos preparado, y el robot detectará su tamaño y lo pondrá en una cinta transportadora. Eso sí, antes tendrás que elegir la receta en su pantalla de control.

En esta cinta, una serie de sensores y cámaras irán recogiendo cómo avanza todo, y los diferentes módulos irán añadiendo los ingredientes de formas concretas. Esto quiere decir, que el módulo de la salsa de tomate no actuará exactamente igual que el del queso. La pizza se irá montando según la cinta transportadora la lleve por los diferentes módulos, hasta llegar al último que se encargará de cocerla.

El robot tiene un programa que puedes utilizar para descargar diferentes recetas o cambiar los ingredientes de los módulos. La empresa también asegura en su web que podrá controlarse a través del teléfono móvil. Además, también dicen que para su manejo sólo hará falta un operario encargado de ir rellenando los ingredientes.

De momento, Picnic sólo sirve para hacer pizzas, aunque más adelante quizá también pueda adaptarse para elaborar otros tipos de plato. Además, desde la empresa aseguran que el sistema puede ser utilizado tanto en restaurantes para hacer pizzas a gran escala como en viviendas familiares.

This AI powered pizza robot from a Seattle startup named Picnic can assemble 300 perfect pizzas an hour #CES2020 pic.twitter.com/WOaqphS84E