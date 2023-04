Las pantallas inteligentes de Lenovo, LG y JBL con Google Assistant acaban de quedarse sin soporte: esto es lo que sabemos

Puede que no veamos nuevas pantallas inteligentes de terceros con Google Assistant. La compañía estadounidense ha oficializado el fin del soporte de su asistente de voz en dispositivos de Lenovo, LG y JBL, un movimiento que potencia aún más su propia línea de productos Nest y que deja en evidencia un importante cambio de estrategia.

La noticia ha sido dada a conocer con un mensaje en una página de soporte: “Importante: Google ya no proporciona actualizaciones de software para estas pantallas inteligentes de terceros: Lenovo Smart Display (7″, 8″ y 10″), JBL Link View y LG Xboom AI ThinQ WK9 Smart Display. Esto podría afectar la calidad de las videollamadas y reuniones”.

Adiós a Google Assistant en pantallas de terceros

Google empezó a esforzarse para entrar en el mercado de las pantallas inteligentes en 2017. La idea era competir con Amazon y sus Echo Show con productos propios y de terceros capaces de ejecutar su asistente de voz. Así, un año más tarde debutaron propuestas de las mencionadas marcas junto a Home Hub (más tarde renombrado a Nest Hub).

En los primeros tiempos, este proyecto recibió especial atención por parte del gigante de Mountain View, y tanto sus propio dispositivos como los de sus socios recibieron varias mejoras de software. Este buen inicio, sin embargo, fue diluyéndose con el paso del tiempo y la diferencia entre comprar una pantalla de Google y una de otro fabricante se acentuó.

Los dispositivos que no pertenecían a la compañía del buscador, no solo se quedaron atrás, sino que empezaron a tener un funcionamiento limitado. En febrero de 2022, por ejemplo, la compañía deshabilitó el navegador web integrado alegando falta de compatibilidad con SafeSearch. Nest Hub, por su parte, recibió mejoras como “frases rápidas” y soporte para Matter.

Ahora, como se menciona arriba, el fin del soporte para las pantallas de Lenovo, LG y JBL se traduce en que ya no recibirán actualizaciones de software, lo que no solo se traducirá en un riesgo para la seguridad de los dispositivos, sino que también podría afectar a algunas de sus funciones. De momento, no obstante, seguirá funcionando como hasta ahora.

En Ars Technica apuntan a que este movimiento de Google posiblemente signifique el fin de esta línea de productos. Es decir, que las únicas pantallas inteligentes con Google Assistant que veremos de aquí en más serán las propias de la empresa, cerrando la puerta definitivamente a las propuestas que podían desarrollar otros fabricantes.

Es preciso señalar, además, que la división encargada del asistente de voz ha sufrido cambios sustanciales en este último tiempo. De acuerdo a un mensaje interno visto por CNBC, la directora de Google Assistant, Sissie Hsiao, informó que uno de los líderes de ingeniería de la división ahora estaría al frente del chatbot conversacional Bard.

Aquel movimiento fue mucho más amplio. La directiva dijo que su división también apoyaría el desarrollo de Bard. En este punto no es necesario hacer demasiados cálculos para deducir que el gigante de Mountain View está dedicando menos esfuerzos a Google Assistant, algo que se produce, recordemos, en medio de un despido masivo de 12.000 empleados.

Imágenes: Lenovo

