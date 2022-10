Vamos a decirte 7 cosas poco conocidas que puedes hacer con Google Assistant, de forma para que puedas sacarle un poco más de jugo al asistente. A veces, si miras una lista de comandos con más de cien de ellos puedes acabar yendo a los más prácticos y perdiéndote algunos menos conocidos, pero que pueden divertirte o resultar útiles de forma puntual.

Vamos a decirte a continuación cada una de estas características menos conocidas con la esperanza de que algunas de ellas no las conozcas y puedas descubrirlas o redescubrirlas. En cada texto te diremos el comando que debes utilizar para poder acceder a la función.

Haz que cante una canción

Posiblemente uno de esos divertimentos inesperados, sobre todo porque el asistente tiene un repertorio de varias canciones diferentes con las que sorprenderte cada vez que se lo pidas. No va a cantar en serio, sino que son más bien canciones de parodia.

Para hacer que el asistente de Google te cante una canción, tienes que usar el comando Ok Google, canta una canción. También puedes especificar pidiéndole canta un rap, canta reggaeton, o que cante el cumpleaños feliz. También puedes especificarle que cante algo en inglés.

Haz traducciones al momento

Si necesitas realizar una traducción en un momento puntual y de forma urgente, abrir el traductor y ponerte a escribir lo que quieras no siempre es lo más rápido. Por eso, puede ser más rápido pedirle la traducción al asistente para que te la diga al momento.

El comando a utilizar es Ok Google, cómo se dice (frase) en [idioma]. Por ejemplo, puedes decirle Ok Google, cómo se dice qué hora es en inglés. Cuando le pidas esto, el asistente te dirá cuál es la traducción en el idioma que le hayas pedido. Y tras hacerlo, se quedará esperando por si quieres pedirle otra traducción.

Información de tráfico o un camino al destino

Si te has olvidado de configurar Google Maps en un viaje o no te apetece abrir la app para elegir un destino y saber cómo llegar, es algo que le puedes preguntar directamente al asistente de Google. Para eso, simplemente tienes que decirle Ok Google, cómo ir a (nombre del sitio), y el asistente trazará la ruta.

Cuando el asistente te muestre la trayectoria del camino para ir al sitio, solo tendrás que pulsar en la flecha que te aparece en la notificación para abrirlo directamente en Google Maps de una manera rápida y sencilla. Cuando se muestra la información también puedes preguntarle información adicional, por ejemplo cómo está el tráfico.

Utiliza los juegos secretos del asistente

Aunque no lo sepas, el asistente de Google tiene un repertorio de juegos internos que puedes lanzar para pasar el tiempo. Incluso si los lanzas en el móvil, estos juegos se abrirán a pantalla completa como si los hubieras instalado.

Lo único que tienes que hacer es utilizar el comando Ok Google, Jugar. Entonces, Google Assistant te mostrará el listado de juegos disponibles y tendrás que decirle cuál quieres usar o pulsar sobre él para lanzarlo.

Haz que reanude una serie por donde la dejaste

Google Assistant es capaz de interactuar con las aplicaciones que tienes instaladas en el dispositivo donde lo estás utilizando. Y esto quiere decir que si quieres seguir viendo una serie o película por donde la dejaste en otro dispositivo, puedes hacerlo muy fácilmente solo con pedírselo.

El comando a utilizar es Pon (título de película o serie) en Netflix o el nombre de otro servicio de streaming. Al pedírselo, el asistente de Google ejecutará esa app de streaming y pondrá el contenido que le has pedido. Netflix siempre recuerda por dónde lo dejaste, o sea que si es algo que dejaste a medias seguirás por donde estabas, y si es una serie seguirás con el siguiente capítulo que te toque.

Haz que identifique una canción

Si estás escuchando música y tienes un dispositivo con el asistente de Google cerca, puedes pedirle que te diga qué es lo que está sonando. El asistente se quedará unos segundos escuchando antes de decirte el resultado.

Lo que tienes que hacer es usar el comando Ok Google, qué está sonando cuando haya música en el ambiente. Tras unos segundos, te dirá el nombre de la canción y el autor. Puedes probarlo con distintas canciones y géneros.

Definiciones y sinónimos de palabras

Google Assistant también puede ayudarte con esas palabras que no terminas de entender, y lo hace con tres comandos que son útiles para poder entender qué significa una palabra. Puedes preguntarle Ok Google, qué significa (palabra), y te dará la definición de la palabra que encuentre en fuentes como la Wikipedia.

Además de esto, también puedes pedirle sinónimos y antónimos de una palabra para que te diga palabras con el mismo significado o palabras con significado opuesto. Y por si fuera poco, puedes pedirle que te deletree una palabra para que te la vaya diciendo letra por letra.