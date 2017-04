Una cámara, un proyector y la realidad aumentada: la propuesta de Lightform para una decoración personalizada

Tanto la virtual como la realidad aumentada han ido poco a poco extendiéndose y democratizándose en paralelo a su mejora, llegando por ejemplo a los smartphones con los cascos VR o ideas como Project Tango. Pero las ideas no se quedan ahí y lo que vemos en Lightform es una aplicación sencilla de la realidad aumentada para tener una decoración "viva" en casa.

Se trata de combinar una cámara de alta resolución con un proyector que tras escanear y mapear el entorno es capaz de proyectar patrones sobre las superficies que se elijan, por muy irregulares que sean. La idea es tener una decoración que pueda adaptarse a cada superficie y que pueda variar automáticamente.

La habitación como pantalla de proyección

Según nos ha explicado Phil Reyneri (el director de diseño), Lightform se compone de una cámara de alta resolución y un ordenador, definiéndolo como el primer ordenador para realidad aumentada proyectada que se ha creado. Se conecta a un proyector (por HDMI) y éste emite los patrones que se han establecido.

Los mapas y patrones de luz se crean después de que la cámara escanee y reconozca todo el entorno y los distintos objetos de la habitación. El ordenador convierte estos datos en un mapa tridimensional sobre el que se establece el patrón a proyectar, y el usuario puede ir variando lo que se emite desde las apps (para escritorio y para móvil).

La idea es que tenga una aplicación sencilla y en la medida de lo posible, automática. De hecho, una de las principales características de Lightform que lo diferencia de otros sistemas es que realiza escaneados periódicos de forma automática para actualizar el mapa tridimensional de la habitación en caso de que algún objeto cambie su ubicación o desaparezca.

La conquista tecnológica de las paredes

No hace mucho vimos una propuesta elegida por Google dentro de un programa de experimentos que también tenía relación con la decoración, un calendario Android que funcionaba con tinta electrónica, aunque en aquel caso no se trataba de algo orientado a una futura puesta en el mercado como éste. También hemos visto una buena dosis de decoración y tecnología en pared con lo último de Bang & Olufsen, si bien lo principal aquí es el sonido (y no es algo orientado para todos los bolsillos).

El proceso de reservas de Lightform empezará este verano, pero de lo que aún no han hablado es del precio final. De momento han habilitado un formulario de suscripción en su web para quienes quieran aspirar al programa de beta-testing, ya que sólo entrarán los 50 que más compartan sobre Lightform, según nos explicaba Reyneri. Estos 50 beta-testers además recibirán 200 dólares de descuento en el producto.

Veremos si como aseguran se trata de una aplicación de esta tecnología más económica que la que ha habido hasta ahora (en entornos más profesionales) y si llegan a normalizarlo para que, como Raj Sodhi (co-fundador) y Reyneri dijeron a Wired, sirva incluso para decorar el árbol de Navidad.

