Surface Go, Microsoft ya tiene una tablet ligera, "asequible" y lista para competir contra el iPad

Pues esto fue rápido. Hace unos minutos veíamos el rumor del lanzamiento del Surface Go y ahora Microsoft no ha querido esperar más y lo ha hecho oficial. Conozcamos el nuevo Surface Go.

Ficha técnica Surface Go

Microsoft Surface Go Pantalla 10 pulgadas PixelSense Dimensiones 243,8 x 175,2 x 7,6 milímetros Peso 544 gramos y 771 gramos con Type Cover Resolución 1800 x 1200 píxeles con ratio 3:2 RAM 4/8 GB Procesador Intel Pentium Gold 4415Y a 1,6 Ghz Almacenamiento 64 GB eMMC, 128 GB SSD, 256 GB SSD Conectividad Surface Connect, USB Type-C, MicroSDXC, Jack 3,5 mm para audio Sistema Operativo Windows 10 Home con S Mode y Windows 10 Pro con S Mode Fecha de disponibilidad 2 de agosto de 2018 Precio A partir de 399 dólares

10 pulgadas para hacerse más portátil

El objetivo es claro, Microsoft ahora busca dirigirse al segmento de entrada donde ahora mismo el iPad está funcionando muy bien con su dispositivo de entrada de 349 dólares. Este nuevo Surface Go no llega a ese precio, pero sí busca posicionarse como una tablet con funciones de portátil y con Windows 10, donde tendremos la opción de elegir entre el 'S Mode' o la versión completa ya sea en Home o Pro.

Surface Go se convierte en el dispositivo más ligero y pequeño de la familia, donde una de las ventajas es que tendremos una tablet Windows compatibles con teclado y mouse, pero que también puede ser usada a través de su pantalla táctil.

Se destaca que como procesador tengamos un Intel Pentium Gold 4415Y, que es de la gama de entrada de Intel bajo arquitectura Kaby Lake de séptima generación, y que ofrece 1,6 GHz. Por lo anterior, este Surface Go parece que va dirigido a aquellos que tiran de aplicaciones en la nube, ya que su rendimiento será muy justo.

Surface Go también será compatible con Surface Pen y ofrecerá 4096 niveles de sensibilidad a la presión. Como parte de esa estrategia centrada en la educación, Surface Go estará adaptado para mostrar páginas completas de libro cuando se tiene en formato vertical, y cuando lo tenemos en modo horizontal veremos ambas páginas, como si estuviésemos sosteniendo un libro o un cuaderno.

Al tratarse más de una tablet que un portátil, su diseño no incluye ventiladores y, según las especificaciones, ofrecerá hasta 9 horas de autonomía. Por supuesto también será compatible con Office 365 así como la suite de aplicaciones de Microsoft.

Este nuevo dispositivo Surface tendrá su propia gama de accesorios compatibles, como un trackpad, cubiertas personalizables de poliuretano, mouse inalámbrico, su propia Surface Connect para carga y acoplamiento, así como otros accesorios USB-C 3.1 para datos, vídeo y carga.

Versiones, precios de Surface Go

Surface Go saldrá a la venta en Estados Unidos y "países seleccionados" el próximo 2 de agosto de 2018, pero únicamente las versiones con conectividad WiFi, ya que los modelos con conexión LTE serán anunciados más adelante. Así quedan las diferentes configuraciones del nuevo Surface Go:

4GB de RAM y 64GB de almacenamiento eMMC con Windows Home o S Mode: 399 dólares.

4GB de RAM y 64GB de almacenamiento eMMC con Windows Pro: 449 dólares.

8GB de RAM y 128GB de almacenamiento SSD con Windows Home o S Mode: 549 dólares.

8GB de RAM y 128GB de almacenamiento SSD con Windows Pro: 599 dólares.

8GB de RAM y 256GB de almacenamiento SSD con conexión LTE: sin precio aún.

Y ojo, los precios no incluyen teclado, mouse, Surface Pen ni ningún otro accesorio.