Llevamos mucho esperando al nuevo Mac Pro. A estas alturas, quizás lo mejor sería matarlo

62.648 euros. Eso es lo que costaba la configuración más potente del Mac Pro que Apple ponía al fin a la venta en diciembre de 2019. Aquel equipo, basado aún en procesadores Intel, tenía un precio enorme incluso en su versión base (5.999 euros en lanzamiento), pero al menos ofrecía algo poco usual en los equipos de este fabricante: la capacidad de intercambiar fácilmente sus componentes internos.

Este equipo se ha acabado convirtiendo en un tema escabroso. Cuando Apple anunció los chips M1, lo hizo con la promesa de que en dos años completaría la transición de todos sus equipos a estos nuevos chips. Han pasado más de tres y el Mac Pro es el único que no se ha renovado. Y lo peor de todo es que a estas alturas quizás ya no tenga sentido hacerlo.

En Cupertino parece que de hecho tenían un nuevo Mac Pro preparado —probablemente basado en el chip M1 Ultra— desde hace tiempo, pero decidieron esperar a un teórico chip M2 Extreme.

Parece que aquellas intenciones se quedaron solo en eso: rumores más recientes indican que Apple cancelaba esos planes porque ese chip y esa configuración eran demasiado especiales hasta para Apple.

Pongamos que no pasa nada. Que da igual que al final no vayan a sacar un modelo con el hipotético M2 Extreme. Da igual. Contar con una versión con los (también hipotéticos) M2 Ultra sería interesante, y de hecho se habla de que ese chip tendrá 24 núcleos en su CPU y 76 en su GPU, además de una memoria unificada de 192 GB.

Esa configuración es desde luego destacable, pero lo importante del Mac Pro ni siquiera era eso. O al menos, no era "solo" lo más importante. Ese equipo era la gran baza para quienes buscaban otra ventaja de estos equipos: su capacidad de expansión.

En los Mac Pro actuales es posible cambiar memoria, almacenamiento o utilizar cualquiera de los ocho slots PCIe para conectar nuevos periféricos como tarjetas gráficas al equipo. Se esperaba que el renovado Mac Pro conservase (a pesar de los diseños conceptuales) al menos parte de esa modularidad, pero todo apunta a que las opciones serán mínimas.

The next Mac Pro may lack user upgradeable GPUs in addition to non-upgradeable RAM. Right now Apple Silicon Macs don’t support external GPUs and you have to use whatever configuration you buy on Apple’s website. But the Mac Pro GPU will be powerful with up to 76 cores.