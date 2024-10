La Raspberry Pi 500 aparece en el horizonte: esto es lo que podemos esperar del futuro teclado-miniPC

Las Raspberry Pi 5 llevan ya un año con nosotros, y en estos doce meses hemos visto cómo este sorprendente miniPC sigue planteando una alternativa fantástica para todo tipo de proyectos de computación —incluidos los de visión artificial— o electrónica. Las cosas se ponen interesantes, porque hay posible nueva variante a la vista.

Teclado-miniPC. En 2020 The Raspberry Foundation nos asombró con la Raspberry 400. Era una forma estupenda de dar nuevas posibilidades a los usuarios de las Raspberry Pi 4, que quedaban "camufladas" en el interior de un simpático teclado que nos recordaba a los viejos ZX Spectrum o Commodore 64.

Raspberry Pi 500 a la vista. Ahora comienzan a aparecer indicios de que ocurrirá lo mismo con las Raspberry Pi 5. En Hackday revelan cómo las últimas revisiones del código de las Raspberry Pi incluyen referencias a una "rpi-500". Eso parece apuntar claramente a que este dispositivo está en desarrollo y podría aparecer de forma inminente.

Las Raspberry 400 no tienen competencia. Es curioso, porque mientras que el formato "crudo" de las Raspberry Pi —la placa con sus conectores, sin más— ha acabado teniendo una gran cantidad de competidores, no ha ocurrido lo mismo con el formato teclado-miniPC de las Rpi 400. Es precisamente por eso por lo que The Raspberry Pi Foundation tiene aquí una nueva oportunidad de convertir este modelo en uno especialmente popular.

Qué podemos esperar. Si se sigue la línea de lo que se hizo con la Raspberry Pi 400, en la hipotética Raspberry Pi 500 deberíamos encontrarnos con al menos 4 GB de RAM, dos puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0, dos salidas micro HDMI, una ranura microSD, Gigabit Ethernet, el conector GPIO y un conector USB-C para la corriente.

Cambios. La Raspberry Pi 400 usaba refrigeración pasiva con una gran placa de aluminio para disipar el calor generado por sus componentes. En la Raspberry Pi 5 es posible que sea necesario un ventilador. Es posible también que debido a esas necesidades de refrigeración el diseño del teclado que alberga la placa sea bastante distinto.

Lista de deseos. Teniendo en cuenta que la Raspberry Pi 5 es más potente y versátil en sus opciones de entrada/salida, sería fantástico poder contar con una ranura PCIe. Eso daría la oportunidad de conectar directamente unidades SSD en estos equipos, lo que sin duda la convertiría en especialmente intersante como alternativa en el segmento de los miniPCs.

En Xataka | Raspberry Pi 5 ya tiene un nuevo modelo. Uno más barato que persigue la estela del "ordenador de los 25 dólares"